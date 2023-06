Skutki agresji Rosji na polską gospodarkę

– My jesteśmy grupą kapitałową o bardzo różnych profilach i dziedzinach. Na naszą grupę kapitałową składa się oczywiście jednostka dominująca, jaką jest Węglokoks S.A. Miała ona największy wpływ na wygenerowane w zeszłym roku wyniki. To około 8 miliardów przychodów ze sprzedaży i około 658 milionów skonsolidowanego zysku ze sprzedaży. Oczywiście, ceny nośników wpływają na nasze wyniki, w jakim kształcie trudno w tej chwili analizować, dlatego że rynek węgla kamiennego to jest rynek cały czas dominujący, jeśli chodzi o wytwarzanie energii w Polsce. Około 50 procent to energia z węgla kamiennego, około 20-25 procent z węgla brunatnego – zauważył Tomasz Heryszek, Prezes Zarządu Węglokoks S.A. podkreślając, że grupa kapitałowa dostrzega coraz większy potencjał nie tylko w produkcji, ale także w logistyce.