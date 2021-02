Zrobili "listę smoluchów" i dostarczyli straży miejskiej. Domagają się mandatów dla sąsiadów

Smog zabija

Próżno tu szukać takiego wskaźnika. Można się tylko dowiedzieć, że "złe powietrze" zaczyna się od… 75 mikrogramów na metr sześcienny. Wcześniej - od 55,1 do 75 - jest dostateczne. Umiarkowane zaś - od 35,1 do 55. Dobre powietrze to natomiast takie, w którym wartość ta mieści się w przedziale 13,1 - 35.

Doplata duża, ale...

- Program wymiany pieców "Kawka plus" to największy w Polsce miejski program tego typu. Można w nim otrzymać do 15 tys. złotych na wymianę pieca, do 5 tys. na wymianę stolarki okiennej, dopłaty do rachunków za ogrzewanie do 4 tys. złotych rocznie, zwolnienia z czynszu przez dwa lata i kolejne trzy lata z 50-proc. bonifikatą - mówi Agata Dzikowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.