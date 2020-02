Średnia krajowa w 2019 roku wyniosła 4918 zł brutto. Małe firmy zaniżają statystyki

Główny Urząd Statystyczny podsumował 2019 rok pod względem zarobków. W przeciwieństwie do danych publikowanych co miesiąc (tzw. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), tym razem uwzględnił nie tylko firmy zatrudniające co najmniej 9 osób, ale także pracowników z mniejszych podmiotów, a także budżetówki. Okazuje się, że wynagrodzenia są wyraźnie niższe.