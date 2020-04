Stan klęski żywiołowej oznaczałby bankructwo Polski? Ekspert wątpi

- Być może polski budżet stać jest na to przez jeden, dwa, może trzy miesiące. Ale na pewno nie dłużej - tak mówił wicepremier Jarosław Gowin na telekonferencji z prezydentami miast, wskazując argumenty przeciwko ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego.

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pomogłoby przesunąć wybory prezydenckie (wyznaczone na 10 maja) bez konieczności zmiany konstytucji i bez głosowania korespondencyjnego. Czemu więc politycy Zjednoczonej Prawicy nie chcą o tym słyszeć? Pojawiły się głosy, że rządowi chodzi o uniknięcie nie tylko wyborów na jesieni, ale i konieczność wypłacania gigantycznych odszkodowań, również zagranicznym koncernom.

Tak też można interpretować słowa Jarosława Gowina, choć on nie wytłumaczył, dlaczego wprowadzenie stanu klęski żywiołowej miałoby być dla budżetu państwa aż tak kosztowne. Podkreślał jednak, że wiąże się z "bardzo dużymi konsekwencjami dla budżetu", dlatego że "zobowiązuje państwo do pokrycia przedsiębiorcom szkód".

Jak prowadzić księgowość w małej firmie bez błędów, mandatów i odsetek?

A co na to inni eksperci? - Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej nie ma żadnego bezpośredniego znaczenia dla finansów państwa - mówi w rozmowie z money.pl dr hab. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

W ustawie o stanie klęski żywiołowej zresztą nie ma mowy o odszkodowaniach dla firm, choć mówi o tym inna ustawa - o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego.

Zamknięty hotel pieniędzy nie dostanie

Jak to jest więc z tymi odszkodowaniami? - Rekompensowana może być tylko szkoda. Jeśli na przykład dojdzie do zajęcia przedsiębiorstwa przez organ władzy publicznej, to właściciele mogą potem domagać się odszkodowania w zakresie poniesionej szkody - wyjaśnia nam dr hab. Zaleśny.

- Odszkodowania można też domagać się np. w przypadku wyburzenia nieruchomości albo jeśli władze zdecydują, że hotel będzie przeznaczony na przyjmowanie osób na kwarantannie. Jednak gdy hotel będzie po prostu zamknięty na czas epidemii, to jego właściciele już domagać się odszkodowania nie mogą - dodaje ekspert. I nie ma tu znaczenia, czy państwo będzie w stanie klęski żywiołowej, czy też nie.

Ekspert zaznacza, że żadne odszkodowania nie są uzależnione od wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, bo wynikają z zupełnie innych przepisów - tych, które generalnie dotyczą rekompensat za szkody. - A konkretnie z konstytucji (art. 77) i przepisów Kodeksu cywilnego, a nie np. z ustawy o stanie klęski żywiołowej - wyjaśnia prawnik. A ustawa o wyrównywaniu strat (która zresztą ma tylko 11 artykułów) podkreśla po prostu prawo do dochodzenia odszkodowań za poniesioną szkodę i wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nic tu nie zmienia.

Czy więc stan klęski żywiołowej w ogóle nie wpłynie na kwestie odszkodowań? Inny nasz rozmówca zwraca uwagę tylko na jedną korzyść. - W przypadku wprowadzenia takiego stanu, przedsiębiorca który ma zamknięty obiekt, mógłby nieco łatwiej dochodzić odszkodowania za straty. W obecnej sytuacji byłoby to znacznie trudniejsze. W ustawie o wyrównywaniu strat jest też przewidziana szybsza ścieżka do uzyskania odszkodowań. Jednak warto zauważyć, że decyzje w sprawie odszkodowań wydają nie sądy, a wojewodowie – a to w końcu terenowi przedstawiciele rządu - wyjaśnia w rozmowie z money.pl dr hab. Piotr Bogdanowicz z UW.

Dr Zaleśny jednak uwagę, że kwestia odszkodowań jest związana także z proporcjonalnością podejmowanych przez władze działań. - Podejmowane w stanie klęski żywiołowej środki mają być proporcjonalne do skali zagrożenia. Należy domniemywać, że aktualnie też są podejmowane proporcjonalnie do skali tego samego zagrożenia. Gdyby było inaczej, to decydenci polityczni i tak odpowiadaliby prawnie za zaniechanie działania ze szkodą dla zdrowia i życia obywateli - mówi dr Zaleśny.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie rzecznika rządu. Póki co oczekujemy na odpowiedź.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie, filmik? Wyślij go nam na #dziejesie

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące