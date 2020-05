Strajk przedsiębiorców wystartował. Policja przekonuje, że jest nielegalny

Przedsiębiorcy mieli na strajk zabrać ze sobą kwiaty i znicze. Ułożyli z nich krzyż. Ma to być symbol bezradności rządu. To wyraz sprzeciwu wobec działania rządu, który ich zdaniem popełnił błąd dokonując tak drastycznego zamrożenia gospodarki. Wskazują też, że odmrażanie idzie zbyt wolno.

- W wypadkach umiera więcej osób niż na koronawirusa. To samo z rakiem. Postulat gospodarczy zamyka się w czymś co jest fundamentem. Chcemy ochrony własności. Rząd już zamierza wprowadzać ustawy, które pozwolą zajmować majątki przedsiębiorców - mówi Paweł Tanajno na minikonferencji zorganizowanej na placu.

Zebrani przedsiębiorcy podkreślają też, że kierowana do nich pomoc jest niewystarczająca. Jedna z uczestniczek w rozmowie z dziennikarzem WP wskazała, że rząd chwali się dużą liczbą składanych wniosków, ale pomija fakt, że mało z nich jest rozpatrywanych, urzędnicy bawią się w biurokrację, a ostateczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników czy kilka tysięcy złotych wsparcia to za mało.

Organizatorzy zapewniali, że będą zachowywać odległość 2 metrów od siebie, by nikt im nie zarzucił łamania zasad. Faktycznie, póki co, ludzie zgromadzeni na placu są rozproszeni, choć robi się tłoczno. Policja Stołeczna na twitterze zauważa jednak, że odpowiedni dystans nie jest zachowywany.

Z megafonów policyjnych dochodzą nawoływania do stosowania się do zasad związanych ze stanem epidemii. Chodzi o niegromadzenie się i noszenie maseczek. Na miejscu jest "zespół antykonfliktowy policji". Mają niebieskie kamizelki i mają dbać o to, żeby nie doszło do podobnych scen jak sprzed tygodnia.