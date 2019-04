Strajk taksówkarzy. W oczekiwaniu na termin rozmów

W poniedziałek po południu strajkujący taksówkarze zobowiązali się do zawieszenia strajku do wtorku, do godziny 14. To jednak nie oznacza, że wtedy kierowcy znowu zablokują Warszawę.

Jeśli padnie data kolejnych rozmów z rządem, to nikt o wznawianiu strajku i blokowaniu miasta nie myśli. Co prawda o 13 na Torwarze taksówkarze ponownie zaczęli się zbierać, ale Wnorowski podkreśla, że związek zawodowy nie ma z tym nic wspólnego. Mimo faktu, że informacja o zgromadzeniu pojawiła się na Facebooku "Warszawskiego Taksówkarza".

W poniedziałek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podpisała porozumienie ze związkowcami. Ci zawiesili strajk do wtorku do 14. O 14:15 w resorcie ma się odbyć briefing, podczas którego minister poinformuje o dalszych działaniach.

Z kolei do 16 taksówkarze mają przedstawić minister Emilewicz listę swoich postulatów. - Przewodniczący związku jest już w trasie do siedziby ministerstwa, gdzie złoży stosowne dokumenty - mówił nam przed 13 Artur Wnorowski z "Warszawskiego Taksówkarza".

Czego żądają związkowcy? Jak słyszymy, przede wszystkim "równego prawa dla wszystkich". Innymi słowy - by kierowcy wykorzystujący aplikacje takie jak Uber czy Bolt, podlegali tym samym obowiązkom, co taksówkarze.

Nikt też nie do końca wierzy w to, że rząd zdecyduje się na "wyłączenie Ubera", co znalazło się w treści poniedziałkowego porozumienia. Z tym zastrzeżeniem, że minister Emilewicz podpisała zobowiązanie, że we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów "poruszy kwestie czasowego wyłączenia aplikacji służących do zamawiania przejazdów".