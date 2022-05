Superjacht z ogromny basenem i małą łodzią podwodną zatrzymany przez Niemców

Superjacht Luna, który należał kiedyś do Romana Abramowicza, a obecnie jego właścicielem jest rosyjski oligarcha Farchad Achmedow, pozostanie w porcie w Hamburgu do odwołania. Według informacji gazety "Sueddeutsche Zeitung", w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję, władze niemieckie "zamroziły" wart ok. 400 mln euro jacht.