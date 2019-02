Świat ładuje baterie w Polsce. Plan Morawieckiego rośnie w zaskakującym kierunku

Pod koniec stycznia tego roku niemiecki koncern Daimler zapowiedział budowę zakładu produkcji baterii do samochodów elektrycznych obok istniejącej już fabryki silników w Jaworze. Warta ponad 200 mln euro inwestycja ma zapewnić ponad 300 miejsc pracy i produkować rocznie 100 tys. baterii. A to tylko ostatnia z całej serii inwestycji międzynarodowych koncernów w tym segmencie w Polsce.

To nie wszystko. Belgijski Umicore już w 2020 r. ma rozpocząć w Nysie produkcję katod do akumulatorów litowo-jonowych, wykorzystywanych w autach elektrycznych. Zakład, którego uruchomienie pochłonie 1,4 mld zł, ma zatrudniać 400 osób.

Z kolei szwedzki Northvolt w tym roku w Gdańsku ma ruszyć z produkcją modułów do akumulatorów, zatrudniając 100 osób, a do tego otworzy tam centrum badawczo-rozwojowe. Dzięki tym projektom branża elektromobilności stała się w ubiegłym roku głównym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce - przynajmniej jeśli chodzi o ich wartość.

Za LG Chemem do Polski ściągnęły takie firmy, jak chiński Guotai Huarong, produkujący elektrolity do baterii, czy koreański Kyungshin, dostarczający kable. To także szansa dla polskich podwykonawców, którzy mogą zdobyć kontrakty z międzynarodowymi potentatami. A to ma być dopiero początek - inwestycje w tym sektorze mają silne rządowe wsparcie.