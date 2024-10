Symfonia Digital Day - konferencja, która pomoże MŚP odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości

Co drugi polski przedsiębiorca przyznaje, że bez wdrożenia nowych technologii jego firma nie utrzyma konkurencyjności - wynika z najnowszego badania BGK "Cyfryzacja w sektorze MŚP - szanse i ograniczenia" [1]. Jednak największe bariery w tym procesie to brak wiedzy, narzędzi i środków. To właśnie te wyzwania Symfonia Digital Day ma pomóc przezwyciężyć.