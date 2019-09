Szemrane interesy w Caritas Polska. Sprawę bada Episkopat

Z ustaleń "DGP" wynika, że 30 września to ostatni dniem pracy dla CP dla Roberta Kazimierskiego. Obecnie Caritas twierdzi, że umowa z Commee Bridge została rozwiązana za porozumieniem stron w maju, a do końca września trwa okres wypowiedzenia. Powody to "inne cele i wyzwania na przyszłość", a także "zakończona restrukturyzacja działu medialnego Caritas Polska". Na stronach CP Kazimierski wciąż figuruje jako kierownik działu medialnego.

W czerwcu 2017 r. nowym dyrektorem CP został ks. Marcin Iżycki. To on przeprowadził rewolucję kadrową i sprowadził Roberta Kazimierskiego. Przekonuje też, że snucie podejrzeń co do przejrzystości relacji z Commee Bridge jest nieuzasadnione, ale szczegółów nie zdradza, zasłaniając się trwającą w CP kontrolą. O Caritasie dobrego słowa nie można usłyszeć od byłych pracowników. Przekonują, że przed 2017 r. i nastaniem nowego dyrektora, PR-em i mediami zajmowało się biuro prasowe, bez konieczności wystawiania dodatkowych faktur komuś z zewnątrz. Zmiany wprowadził ks. Iżycki, rozstając się równocześnie z dotychczasową kadrą zarządzającą w Caritas i z osobami odpowiedzialnymi za media i PR.