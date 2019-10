Szybka budowa CPK? Jest pomysł na to, jak zmienić nieżyciowe prawo

Budowa CPK to największa od kilkudziesięciu lat operacja budowlana w Polsce. Zaangażowane w nią będą tysiące specjalistów, inżynierów, a do tego setki firm budowlanych. Publicyści porównują ją z przedwojenną budową Gdyni lub Centralnego Okręgu Przemysłowego.

By inwestycja nie ślimaczyła się, wskazane jest rozpoczęcie prac ziemnych (wyrównanie terenu i ukształtowanie go) jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

– Obowiązujące prawo budowlane uznaje niwelację za element prac przygotowawczych. A to oznacza, że podjęcie jakichkolwiek działań wymaga uzyskania osobnego pozwolenia na budowę. To z kolei pociąga za sobą przygotowanie m.in. kompletnego projektu budowlanego, który na tym etapie nie jest konieczny i uzyskanie pozwolenia na budowę dla całego lotniska – tłumaczy Piotr Kasprzyk.

Zaproponowane koncepcje mają być inspiracją do przygotowania master planu CPK, nad którym prace zaczną się w pierwszej połowie przyszłego roku. Niewykluczone, że to właśnie jedna z brytyjskich pracowni będzie odpowiedzialna za wykonanie finalnego projektu.

Dzięki temu np. z Warszawy do CPK dojedziemy w 15 minut, a z Łodzi - w 25 minut. Największe miasta w Polsce z CPK połączy dziesięć tzw. szprych kolejowych, co pozwoli dotrzeć podróżnym do portu lotniczego, a tym samym do centrum Polski maksymalnie w 2,5 godziny.