Ta rośnie polski eksport do Ukrainy. Oto nowe dane

Ukraina jest obecnie pod względem wartości siódmym rynkiem dla polskiego eksportu. W pierwszych trzech kwartałach 2024 r. Ukraina odpowiadała za 3,6 proc. polskiego eksportu, podczas gdy w 2021 r. było to 2,1 proc. - informuje w najnowszej analizie Polski Instytut Ekonomiczny.

Rośnie polski eksport do Ukrainy

W latach 2021– 2023 eksport z Polski na Ukrainę wyniósł odpowiednio 6,3 mld EUR, 9,7 mld EUR i 11,4 mld EUR, co świadczy o dynamicznym wzroście wartości handlu w okresie trwania konfliktu. Co więcej, w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. eksport już osiągnął wartość 9,4 mld EUR, co wskazuje na dalsze zacieśnianie relacji handlowych między państwami - ocenia PIE.