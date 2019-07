Tankujesz na ORLENIE? Nawet nie wiesz, że możesz pomóc potrzebującym

Odpowiedzialność biznesu, tzw. CSR nie jest jedynie modnym hasłem – dla większości firm jest koniecznością i wyzwaniem. - Przyświeca nam jeden cel: by zyskiem wypracowanym przez PKN ORLEN dzielić się z otoczeniem - zapewnia Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN.

- Chcemy wspierać społeczności lokalne, które znajdują się w naszym otoczeniu. Chcemy budować dobrą opinię u pracowników, kontrahentów, w społeczeństwie. Nie ma jednego sposobu na CSR, to gigantyczna strategia i liczne kierunki działań: od sponsoringu, przez wsparcie potrzebujących, a kończąc na odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu - dodaje.

Jak wyjaśnia Górnicka żadna firma nie działa w próżni, każda funkcjonuje by osiągać zyski dzięki otaczającemu ją światu. Ale jednocześnie nie może działać w sprzeczności z nim.

- By zacząć działać w obszarze CSR należy wyjść od podstaw, czyli po prostu sprawdzić czym firma dysponuje i jak może to wykorzystać dla polepszania otaczającej ją rzeczywistości - mówi Górnicka. Przykład?

PKN ORLEN od lat otrzymuje wnioski o sponsorowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych - w tym m. in występów artystycznych. I tak na przykład podpisując taką umowę Koncern zastrzega często, by sponsorowani artyści lub sportowcy w ramach świadczeń uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych dla dzieci, którymi opiekuje się fundacja ORLEN - DAR SERCAS. To blisko 400 rodzinnych domów dziecka.