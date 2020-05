Tarcza antykryzysowa 3.0. Idziesz na L4, podaj lekarzowi swój zawód

Rządowy projekt specustawy, czyli tzw. tarcza antykryzysowa 3.0., który 30 kwietnia 2020 r. trafił do Senatu, daje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prawo do zbierania o nas dokładniejszych informacji, a konkretnie wgląd do wykonywanego przez nas zawodu.

Jak napisano w uzasadnieniu do ustawy, wykonywany zawód jest informacją niezbędną do przeprowadzenia analizy przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej oraz wnikliwszej analizy orzekanego stopnia niezdolności do pracy w korelacji z wiekiem i wykonywanym zawodem.

Informacja o poszczególnych zawodach ma też pomóc rządowi w prognozowaniu lub szacowaniu skutków finansowych przyszłych ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych.

ZUS twierdzi, że o dane dotyczące wykonywanego przez nas zawodu coraz częściej zwracają się do niego poszczególne ministerstwa czy Główny Urząd Statystyczny.

Tarcza nie dla pracownika. "Walczy o postojowe od niewypłacalnego pracodawcy"

Po co ZUS-owi nasz zawód?

"Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce"- napisano w uzasadnieniu do ustawy.

Już teraz, na podstawie numeru NIP pracodawcy, który lekarz obowiązkowo wpisuje na L4, ZUS może ustalić, gdzie pracujemy. Nie wie jednak na jakim stanowisku.

W przypadku przedstawicieli zawodów medycznych czy funkcjonariuszy resortów siłowych, którzy są dla funkcjonowania całego państwa kluczowi, wiedza o liczbie i powodzie nieobecności w pracy jest bardzo przydatna. Zwłaszcza dla rządu. Pokazuje to obecna sytuacja w ochronie zdrowia związana z koronawirusem.

ZUS twierdzi, że na podstawie dostarczanych mu przez lekarzy informacji nie wie, ilu lekarzy, ratowników czy pielęgniarek przebywa aktualnie na zwolnieniach lekarskich i zasiłkach. Wiedzą taką dysponuje za to Główny Inspektorat Sanitarny, który podaje własne dane o tym, ile lekarzy i pielęgniarek przebywa na hospitalizacji oraz przymusowej kwarantannie. Jak ustaliliśmy, dane te na pewno nie pochodzą z ZUS.

Wkraczanie w prywatność?

Rzecznik ministerstwa zdrowia, Wojciech Andrusiewicz zapewnia, że inicjatywa zbierania danych o absencjach w pracy lekarzy czy pielęgniarek nie wyszła z jego resortu.

Również rzecznik prasowy GUS twierdzi, że zapis dotyczący obowiązku wpisywania kodu wykonywanego zawodu nie był z nimi konsultowany. - Nie była to inicjatywa GUS, otrzymaliśmy projekt ustawy, który został już przekazany pod obrady rządu. Z naszej strony wyraziliśmy tylko opinię, w trybie roboczym, aby kodowanie zawodów było zgodne z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności w celu zachowania spójności badań statystycznych - napisała Karolina Banaszek.

W rozmowie z money.pl Banaszek przyznała, że kiedyś prowadzili z ZUS rozmowy, by Zakład dostarczał im takie dane w celu ułatwienia badania wysokości wynagrodzeń w poszczególnych zawodach, lecz utknęły one w martwym punkcie.

Czytaj też: Ulga od składek powiększy podatek

Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnych Związków Zawodowych Pracowników Poczty, uważa, że gdyby ZUS-owi chodziło tylko o oszacowanie nieobecności w danym sektorze gospodarki, mógłby się zwrócić po dokładną informację do kadr w konkretnym miejscu zatrudnienia.

- Po co ZUS-owi dane, ilu listonoszy aktualne choruje i na co? - zastanawia się związkowiec i dodaje: - Zbieranie informacji, ilu przedstawicieli danego zawodu jest nieobecnych i z jakiego powodu jest zastanawiające. To może wkraczać w naszą sferę prywatności.

Poza tym, zastanawia się związkowiec, jak np. lekarz, wystawiając L4, miałby zweryfikować, czy podajemy się za tego, kim faktycznie jesteśmy? Poza listonoszami na poczcie pracują pracownicy sortowni, kierowcy, obsługa w okienkach, personel sprzątający, księgowe czy kadrowe. Można podać dowolną informację, nikt tego i tak nie sprawdzi.

Rzecznik prasowy ZUS, Paweł Żebrowski w rozmowie z money.pl poinformował, że ZUS nie komentuje zapisów, które są w projektach ustaw i mogą się w każdej chwili zmienić.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przezdzieje się

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące