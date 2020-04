wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 9 minut temu

Tarcza antykryzysowa. Ekonomiści proponują, by państwo przez rok dopłacało do 67 proc. pensji

Wybitni ekonomiści podpowiadają rządowi, jak powstrzymać masowe bezrobocie i pobudzać aktywność zawodową. Ich zdaniem konieczne jest, by państwo dopłacało pracodawcy nawet do 67 proc. wynagrodzenia netto i to przez 12 miesięcy.

