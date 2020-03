Tarcza antykryzysowa. Zakaz handlu w niedziele będzie zawieszony

Stało się. Polacy znów mogą zrobić zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych w niedzielę. Z planu rządowego pakietu działań społeczno-gospodarczych (tzw. tarczy antykryzysowej), do którego dotarł money.pl wynika, że gabinet Mateusza Morawieckiego zawiesi czasowo obowiązywanie zakazu.

Wszystko przez pandemię - obawa przed zakażeniem koronawirusem sprawiła, że Polacy "szturmowali" supermarkety w ubiegłym tygodniu i robili zakupy na zapas. Klientów zachęciła do tego decyzja o zamknięciu szkół i przedszkoli .

Zawieszenie zakazu to pójście krok dalej. Jak informowaliśmy przed kilkoma dniami, w związku z zagrożeniem koronawirusem niedzielny zakaz handlu został złagodzony. W ostatnim dniu tygodnia mogą odbywać się dostawy w sklepach. Szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji komplementuje to posunięcie. - To ograniczy tłok w sklepach - mówiła Renata Juszkiewicz w rozmowie z money.pl.