Tauron kupił 5 farm wiatrowych. Mocny dowód na "Zielony zwrot" koncernu

Umowa dotycząca przejęcia farm została podpisana w Hamburgu we wtorek. Jak zapewniał podczas Forum Ekonomicznego w krynicy prezes firmy , to pierwsza tak istotna inwestycja wpisująca się w założenia "Zielonego Zwrotu" Taurona.

- Takie są trendy światowe, do tego skłaniają nas regulacje unijne, więc jest to kwestia konieczności biznesowych. Jednak jak czasami bywa ze strategiami zostają one na papierze. Chcieliśmy żeby w Tauronie było inaczej. Dlatego został wykonany pierwszy duży i co ważne realny krok w sferze faktów nie planów - mówił na konferencji prasowej Grzegorczyk.