Jest najdrożej od dekady. Ceny materiałów rosną i zaczyna ich brakować

Z kolei dla pana Maćka, wykonawcy domów pod Warszawą najbardziej dotkliwy jest wzrost cen stali. - W ciągu ponad pół roku ceny stali wzrosły niemal dwukrotnie. To jest kluczowy dla budownictwa materiał, skoro tak drożeje, to warto zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje - zastanawia się.

Jego zdaniem jest kilka powodów. - Obostrzenia związane z przeciwdziałaniem epidemii na świecie doprowadziły do spadku produkcji materiałów budowlanych. Wydłużyły się także lub przerwały łańcuchy dostaw. W 2020 roku doszło także do wzrostu inflacji, co doprowadziło do wyższych wycen surowców. W budownictwie nie doszło z kolei do spadku zapotrzebowania na usługi budowlane, co poskutkowało nierównowagą między popytem na materiały budowlane a ich podażą - komentuje ekspert.