Trump spełnił groźby. "Europa też nie może być spokojna"

Donald Trump podpisał rozporządzenie, które przewiduje nałożenie 25-procentowych ceł na towary z Kanady i Meksyku, z wyjątkiem produktów naftowych obłożonych niższym, 10-procentowym cłem. Prezydent USA zdecydował także o 10-procentowych cłach na towary z Chin. Nowe stawki wejdą w życie we wtorek 4 lutego.

Cła USA na trzy kraje. "Nie będzie to proces łatwy"

Jako oficjalny powód nałożenia ceł Biały Dom podał napływ fentanylu przez północną i południową granicę USA oraz udział Chin w zaopatrywaniu karteli narkotykowych w prekursory potrzebne do wytwarzania narkotyku, który przyczynił się do śmierci niemal 100 tys. Amerykanów w 2024 roku.

Decyzja Trumpa spotkała się już z szybką reakcją. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum nakazała w sobotę wprowadzenie ceł w odwecie za 25-procentowe taryfy nałożone na import z Meksyku przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Podobną decyzję podjął premier Kanady Justin Trudeau. Również Chiny wyraziły sprzeciw wobec tej decyzji. . Pekin zapowiedział podjęcie działań odwetowych, w tym skargi do Światowej Organizacji Handlu.

- Cła mają wejść w życie we wtorek, a i tak zapewne nie będzie to proces łatwy. Mówi się nawet o paru tygodniach, do czasu ich zaimplementowania. Jednak już ten wtorek to najpewniej miejsce na rozmowy dyplomatyczne i wcale nie jest pewne, że USA się nie cofną - komentuje dla money.pl Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion.

"Trump i Europą się zajmie"

- Reperkusje już się pojawiły. Od mało istotnych, jak na przykład podwojenie przez Kanadę opłaty za przejazd przez przełęcz Cobequid Pass do poważniejszych jak 25-procentowe cła nałożone przez Kanadę na import z USA o wartości około 100 mld dolarów. Meksyk też szykuje się do odpowiedzi, a Chiny ją zapowiadają. Chiny zapewne zwrócą się do WTO (World Trade Organization). Czy USA wystąpią wtedy z WTO? Byłoby to poważne uderzenie w globalny handel - przekonuje ekspert.

Piotr Kuczyński uważa, że "Europa też nie może być spokojna".

- Prezydent Trump zajęty jest cłami na trzy wymienione wyżej kraje, ale i Europą się zajmie. Na szczęście Polska ma jedynie 5 proc. swojej wymiany handlowej z USA, ale cła na produkty europejskiej i chińskie zaszkodzą gospodarce niemieckiej, zwrotnie uderzając w Polskę - mówi money.pl główny analityk domu inwestycyjnego Xelion.

- Jeśli chodzi o to, co USA na tym zyskają to jedno jest pewne: stosowanie ceł podniesie inflację, więc Amerykanie de facto w swoich portfelach poczują ten protekcjonizm. Czy taka polityka zwiększy chęć przenoszenia biznesu do USA, na co liczy prezydent Trump? Być może, ale to proces długi i wysoce niepewny - dodaje Piotr Kuczyński.

Producenci paliw ostrzegają

Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Paliw i Produktów Petrochemicznych (AFPM) wyraziło zaniepokojenie decyzją prezydenta Trumpa nałożenia 10-procentowych ceł na import ropy naftowej i towarów energetycznch z Kanady i Meksyku.

"Mamy nadzieję, że uda się szybko znaleźć rozwiązanie z naszymi północnoamerykańskimi sąsiadami, tak aby ropa naftowa, produkty rafineryjne i petrochemiczne zostały usunięte z taryf celnych, zanim konsumenci odczują skutki tych decyzji" - głosi komunikat Stowarzyszenia AFPM.

Już w piątek rynek nerwowo zareagował na jeszcze zapowiedzi Trumpa. Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów.

