Turystyka. Warmia i Mazury w 2021 mają przeżywać oblężenie

Polskie jeziora, to nie tylko Mazury. Pasmo pojezierzy ciągnie się od granicy z Niemcami do granicy z Litwą. Do pływania kajakami i rowerami wodnymi te mniejsze jeziora (do kilku km2 powierzchni) nadają się nawet bardziej, bo nie ma na nich tak silnych wiatrów i tak dużych fal, jak na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Te są raczej dla dużych żaglówek i jachtów.