Unia Europejska dofinansuje firmy z Polski Wschodniej wdrażające gospodarkę o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to coraz popularniejszy model ekonomiczny. Jest odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem środowiska. GOZ zakłada odejście od tradycyjnego modelu gospodarki liniowej, opartego na schemacie "weź – wyprodukuj – użyj – wyrzuć" na rzecz modelu pętli zamkniętej, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji. Model gospodarki o obiegu zamkniętym to jednak nie tylko odpowiedź na potrzebę dbania o środowisko naturalne. To także szansa na rozwój dla firm, które chcą wprowadzić zrównoważone praktyki do swojej działalności.