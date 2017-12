Krach rynkowy, koniec Bitcoina, rządy kobiet w biznesie. Tak może wyglądać 2018 r. w gospodarce

Tradycyjnie analitycy Saxo Banku przygotowali 10 szokujących prognoz na kolejny rok. Co nas czeka w 2018 r.? Krach rynkowy? Koniec Bitcoina? Rządy kobiet w biznesie? Zdaniem analityków, nadchodząc rok będzie przejażdżką kolejką górską w porównaniu do relatywnie spokojnego 2017 r. Warto przy tym pamiętać, że tak naprawdę nie są to prognozy, ale wydarzenia, które mogą potencjalnie wystąpić, ale nie muszą. Są ostrzeżeniem przez lekceważeniem wydarzeń, których prawdopodobieństwo zmaterializowania inwestorzy zwykle oceniają na jeden procent. Biorąc jednak pod uwagę, że niektóre z ubiegłorocznych prognoz okazały się trafne, wszyscy zainteresowani gospodarką czy inwestowaniem powinni się nad nimi zastanowić.