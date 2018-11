Warunki Brexitu niepewne. Przedstawiciele biznesu chcą kolejnego głosowania

Będzie kolejne referendum ws. Brexitu?

Ponad 50 prezesów i ważnych ludzi biznesu domaga się, aby to Brytyjczycy zadecydowali, czy negocjowane warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej są do przyjęcia. Napisali list otwarty w tej sprawie.

Wśród ponad 50 sygnatariuszy listu, który trafił na łamy The Sunday Times, znalazła się członkini zarządu popularnej również w Polsce sieci Marks & Spencer i współzałożycielka portalu Lastminute.com, prezes sieci Sainsbury's, były prezes BT Group, współzałożyciel Innocent Drinks, czy prezes sieci księgarni Waterstones – wylicza kanał Sky News.

List przedstawicieli brytyjskiego świata biznesu ma być pierwszy krokiem w startującej kampanii Business for a People's Vote – informuje brytyjska telewizja. Domagają się oni, aby to sami Brytyjczycy zadecydowali, czy negocjowane przez rząd warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej są do przyjęcia.

Wielu obawia się, że zapisy, które wypracowują negocjatorzy nie będą korzystne dla opuszczającego Wspólnotę Królestwa. Wbrew temu, co mówią politycy, dostrzegają oni poważne zagrożenia dla choćby handlu związane z tzw. twardym Brexitem. Jedna z osób, które podpisały list, mówi wprost o kataklizmie – podkreśla Sky News.

Przypomnijmy, zgodnie z harmonogramem Wielka Brytania ma przestać być członkiem UE z końcem marca 2019. Październikowy unijny szczyt w Brukseli nie przyniósł przełomu ws. porozumienia Wspólnoty z Londynem dot. Brexitu.

