USA: Zawarcie umowy z Chinami być może trzeba będzie przełożyć na czas po wyborach

- Nie, nie mam żadnego terminu. Pod pewnymi względami myślę, że lepiej jest poczekać (z umową) z Chinami do wyborów. W pewnym sensie podoba mi się pomysł czekania na umowę z Chinami do czasu po wyborach. Ale oni chcą zawrzeć umowę teraz, zobaczymy, czy umowa będzie dobra, czy nie; ona musi być dobra - powiedział Trump dziennikarzom w Londynie, dokąd przybył, by wziąć udział w rozpoczynającym się we wtorek spotkaniu przywódców NATO.

Trump, który powiedział we wrześniu, że nie potrzebuje umowy przed wyborami w 2020 r., starał się we wtorek wywrzeć presję na Pekin. "Umowa handlowa z Chinami zależy od jednej rzeczy - czy chcę ją zawrzeć, ponieważ teraz bardzo dobrze sobie radzimy z Chinami, a możemy to robić za jednym ruchem pióra. A Chiny za to płacą, a Chiny mają najgorszy rok od dawna, od 57 lat. Zobaczymy, co się stanie" - mówił Trump.