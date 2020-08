Ustawa o pomocy dla branży turystycznej. Rzecznik MŚP komentuje.

Ustawa uchwalona 14 sierpnia przewiduje m. in. dodatkowe świadczenie postojowe, z którego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodu o co najmniej 80 proc. i prowadzą działalność związaną m. in. z rozrywką i rekreacją czy wystawianiem przedstawień artystycznych.

Ustawa jest aktualnie rozpatrywana przez Senat. Jakie jeszcze zapisy zawiera? Zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku w przypadku, gdy przychód spadł o co najmniej 80 proc. Ze zwolnienia, poza wspomnianymi wyżej przedsiębiorcami i pilotami, będą mogli skorzystać organizatorzy targów, wystaw i kongresów, a także właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania.

O trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się po wybuchu pandemii przewodnicy i piloci wycieczek pisaliśmy w money.pl. Ponieważ pracujący w tym zawodzie z reguły prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, mogli skorzystać tylko z części pomocy oferowanej w tarczach antykryzysowych. Piloci i przewodnicy mogą zarobić miesięcznie na rękę od 6 do ok. 10 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że nie pracują cały rok. To, co uda im się wypracować w sezonie, musi wystarczyć na całe 12 miesięcy.