Ważna umowa podpisana. Zbrojeniówka ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki

O umowie między polskim a koreańskim przemysłem poinformował w piątek na spotkaniu z dziennikarzami prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak tłumaczył, umowa otwiera drogę do transferu do HSW technologii koniecznej do serwisu i napraw kupowanych przez Wojsko Polskie armatohaubic K9. W przyszłości, jak podkreślał, strona polska będzie dążyć do coraz większej polonizacji K9, w tym produkcji kolejnych egzemplarzy w Polsce.