500+ wzorem dla innych. Zobacz, kto skopiował sztandarowy program PiS

Litwa postanowiła iść wzorem Polski i wprowadzić własny program 500+. Od Nowego Roku każde litewskie dziecko, niezależnie od dochodu rodziców, otrzyma 30 euro w ramach nowego świadczenia. To znacznie mniej niż dostają polskie rodziny, nawet po uwzględnieniu, że w Polsce świadczenie wypłacane jest rodzicom co najmniej dwójki dzieci, jeśli nie obejmuje ich kryterium dochodowe. A jak jest w innych państwach? Zobaczcie sami, jak polski program Rodzina 500+ wypada na tle innych krajów.

Polska

Obecnie, gdy wskaźniki dzietności utrzymują się na niebezpiecznie niskich poziomach, rządy państw sięgają po coraz to nowsze sposoby, by skłonić swoich obywateli do rozmnażania.

Z danych PwC wynika, że średnia kwota pomocy państw Unii Europejskiej w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi obecnie ok. 10 178 zł rocznie. Natomiast w Polsce jest to 8 225 zł, co w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia daje nam - tak jak w poprzednim roku - 4. pozycję wśród 28 krajów Unii.

Mówimy tu zarówno o bezpośredniej pomocy państwa, takiej jak program 500+, jak i różnego rodzaju ulgach na dzieci, z których korzystać może przeciętna rodzina, składająca się z aktywnych zawodowo rodziców, zarabiających średnią krajową, z dwójką zdrowych dzieci w wieku 4 i 8 lat.