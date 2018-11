„Bracia Polacy znad Wisły” na 100-lecie odzyskania niepodległości

Akcja sztuki pt. „Bracia Polacy znad Wisły” rozgrywa się w czasach współczesnych i tak jak dwie poprzednie odnosi się do postaci, które przybliżyły nas do odzyskania niepodległości. Sztuka przedstawia historię trzech skłóconych braci: Zbyszka - ustabilizowanego absolwenta historii, Adama - mało odpowiedzialnego, życiowego rozbitka oraz najstarszego z Nich - Jana, na stałe mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, który używa podstępu w celu sprowadzenia pozostałych braci do siebie. Jan jest sławnym pianistą i filantropem zafascynowanym Ignacym Janem Paderewskim, a sprowadza braci do siebie, żeby doprowadzić do zgody i kogoś im przedstawić... Jan gości ich w swojej rezydencji i opowiada o swoim wybitnym idolu nawiązując do jego znakomitych działań na rzecz niepodległości Polski.