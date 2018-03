Akademia PZU promuje bezpieczeństwo i organizuje konkurs. Wystarczy nakręcić krótki film

Fot. materiały prasowe Fundacja PZU przygotowała konkurs z nagrodami. Wystarczy nakręcić krótki filmik promujący bezpieczeństwo

28 podstawówek bierze udział w organizowanej przez Fundację PZU Akademii Bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa na drodze, w domu czy w internecie poznali uczniowie z m.in. Czarnej Wody, Trzcianki, Chełmna, Krotoszyna i Tuszyna, czy Sycowa. Teraz może dołączyć do nich każda szkoła w kraju.

14 lutego Szkoła Podstawowa numer 2 w Sycowie zmieniła się nie do poznania. Placówkę podzielono na kilka stref. Pierwszej pomocy z ratownikiem medycznym, z zajęciami plastycznymi i interaktywnymi, teatru, rozrywki i bezpiecznego ruchu. Nad każdą ze stref czuwali eksperci Akademii Bezpieczeństwa, którzy prowadzili też tematyczne warsztaty.

Nie były to jednak same wykłady. Każde z omawianych zagadnień ilustrowały teatralne inscenizacje lub specjalnie przygotowane z tej okazji filmy mówiące np. o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wielką atrakcją były długopisy 3D, którymi łatwo było narysować prace dotyczące pierwszej pomocy.

Sala gigantyczna na jeden dzień zmieniła się w gąszcz uliczek, rond i skrzyżowań, przy których stanęły znaki drogowe i światła, a uczniowie na sagwey'ach i rowerach mogli przez chwilę poczuć się jak uczestnicy prawdziwego ruchu drogowego. Na własne oczy zobaczyli czym może skończyć się nieuwaga lub brawura.

Świat po alkogoglach

Wielkim zainteresowaniem dzieci cieszyła się też strefa teatru, gdzie została odegrana sztuka ”Magiczne drzwi”. Poruszono w niej zagadnienia jak: łamanie reguł, asertywność, internet i niebezpieczeństwa czyhające w sieci czy dopalacze. Zaś w strefie bezpiecznego dorastania, w której zaprezentowano symulatory upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu czy narkotyków czyli alkogogle i narkogogle. Strefa ta została wyposażona w element kina ”cyberprzemoc”.

Tu uczniowie mogli zobaczyć filmy przedstawiające scenki opowiadające o wykorzystaniu mediów społecznościowych i internetu.

Konkurs na spot

Wkrótce Akademia Bezpieczeństwa PZU zawita do kolejnych szkół, ale Fundacja przygotowała też coś dla podstawówek, do których Akademia nie przyjedzie. To konkurs z nagrodami, którymi są stoły do gry w piłkarzyki. Wystarczy nakręcić krótki filmik promujący bezpieczeństwo w szkole, w domu, w sieci czy na drodze. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji PZU.

PZU czyta dzieciom

Fundacja PZU na czele, której stoi Jolanta Zabarnik-Nowakowska, hojnie wspiera również organizacje pozarządowe, instytucje oraz osoby fizyczne, a także szereg najróżniejszych przedsięwzięć. Jest m.in. głównym partnerem Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren" na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, którego celem już od 30 lat jest finansowe najzdolniejszej młodzieży.

W ramach programu "PZU Trasy Zdrowia" buduje mini kompleksy rekreacyjne. Fundacja PZU działa i pomaga od 2004 roku.