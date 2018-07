AmRest kupuje sieć Telepizza w Polsce. Szacunkowo za ok. 8 mln euro

Fot. telepizza.pl Telepizza może zmienić właściciela

Gigant w branży restauracyjnej kupuje kolejną sieć. Tym razem w menu AmRest znajdzie się polska filia Telepizzy.

"

"

Telepizza

”

Holdings

Około 8 mln euro – tyle kosztuje jedna z najpopularniejszych sieci pizzerii w Polsce. Krajowy oddział hiszpańskiej spółki przejdzie jednak w ręce holdingu AmRest. Ostateczna cena zakupu zostanie jednak podana dopiero po zamknięciu negocjacji.Intencją stron jest zakończenie transakcji w ciągu najbliższych miesięcy– poinformowano w komunikacie.Zanim do tego dojdzie, zgodę wyrazić będzie musiał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz banków, które udzieliły obu spółkom kredytów. Gdy do tego dojdzie, AmRest, który odpowiada m.in. za KFC, Burger Kinga, Starbucksa czy Pizza Hut, przejmie 107 restauracji, w tym 71 zarządzanych na zasadach franczyzy o 36 własnych. W poprzednim roku ich sprzedaż warta była 103 mln zł, a skonsolidowane przychody około 73 mln zł.Dzięki przejęciu polskiego oddziałuPolska holding AmRest zbliża się do pozycji lidera segmentu 'pizzaw Europie. AmRestSE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

