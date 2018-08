Apple pierwszą w historii giełdową spółką o takiej wartości. Przebiła bilion dolarów

Fot. Jack Amick/Flickr (CC BY-NC 2.0) Logo Apple - firma za nim stojąca warta jest ponad bilion dolarów

To nie udało się jeszcze żadnej spółce giełdowej. Kapitalizacja na poziomie biliona dolarów była marzeniem każdego, kto debiutował, ale zrealizować marzenie udało się jedynie amerykańskiemu Apple.

Inwestorzy, ale też "wyznawcy" marki Apple od kilku dni nerwowo odświeżali stronę internetową z notowaniami spółek obecnych na nowojorskim parkiecie. I w końcu się doczekali. Kilkadziesiąt minut przed godz. 18:00 czasu polskiego (przed południem nowojorskiego) magiczna bariera padła. Kapitalizacja technologicznego giganta przekroczyła bilion dolarów.



Nasdaq/Screen:Money.pl

By uzmysłowić sobie ile warta jest firma założona, według legendy, w garażu (oficjalnie powstała 1 kwietnia 1976 r. - red.), trzeba zrozumieć, że bilion to liczba, która ma po jedynce 12 zer. Przedstawić można ją także jako tysiąc miliardów. W przypadku dolarów, bilion to niemal dwukrotnie więcej niż wynosi PKB Polski oszacowane w ub. roku na 510 mld dol.

Pozostałe technologiczne spółki mogą tylko tęsknie patrzeć na plecy swojego konkurenta, który sprzedaje telefony z nadgryzionym jabłkiem i powiązane z nim gadżety. Gigant na rynku e-commerce Amazon wart jest 877 mld dol., a kapitalizacja Alphabeta (właściciela Google'a) to około 854 mld dol.

Przebicie biliona dolarów kapitalizacji przez Apple to pokłosie przede wszystkim doskonałych wyników w ostatnim okresie, które przełożyły się na zaufanie inwestorów. Spółka w III kwartale rachunkowym (dla Apple rok podatkowy rozpoczyna się w październiku - red.) odnotowała zysk netto na poziomie 11,5 mld dol. Z pewnością w przekroczeniu magicznej bariery pozwolił jej także odwrót inwestorów od innych spółek technologicznych notowanych na nowojorskiej giełdzie, które w ostatnich tygodniach przede wszystkim rozczarowywały.

