Badacze sztucznej inteligencji. Kevin Warwick i Aleksandra Przegalińska gośćmi specjalnymi FORUM IAB 2018

Fot. materiały prasowe dr Aleksandra Przegalińska, badaczka sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości w rzeczywistości wirtualnej

Dwie prelekcje poświęcone interakcji człowiek-maszyna i sztucznej inteligencji otworzą pierwszy dzień 12. edycji FORUM IAB. Do agendy tegorocznej edycji FORUM IAB dołączyli badacze sztucznej inteligencji - Kevin Warwick, emerytowany profesor uniwersytetów Reading i Coventry oraz Aleksandra Przegalińska, prowadząca badania w Massachusetts Institute of Technology.

Profesor Kevin Warwick zajmuje się badaniami nad sztuczną inteligencją, systemami biomedycznymi, robotyką i cyborgami, jest dyplomowanym inżynierem i członkiem IET. Na FORUM IAB wystąpi z prelekcją What is it like to be a Cyborg? Na podstawie wyników eksperymentów pokaże, jak wykorzystać technologię implantów i elektrod do stworzenia cyborgów: biologicznych mózgów dla robotów, których celem jest „ulepszanie” ludzkich możliwości oraz łagodzenie objawów chorób neurologicznych. Przedstawi również przykłady obszarów, w których połączenie mózgu biologicznego z technologią komputerową już przynosi efekty.

Doktor Aleksandra Przegalińska aktualnie prowadzi badania nad sztuczną inteligencją w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. W ramach sesji plenarnej pierwszego dnia FORUM IAB wystąpi z prelekcją Human - Machine Interaction – jak najlepiej rozmawiać z maszynami? Opowie o robotach, botach społecznych i humanoidalnych. Przedstawi również wyniki swoich najnowszych badań dotyczących interakcji człowiek-bot.

Podczas sesji plenarnej wystąpią także: Tadeusz Żórawski z PHD Poland z prezentacją pt. SmartHuman – jak wykorzystujemy (i jak będziemy wykorzystywać) dobrodziejstwa ery cyfrowej, Krzysztof Sobieszek z Publicis Media Poland, który opowie o transformacji marketingu w pigułce oraz Wojtek Walczak z Melting Pot, który zdradzi gościom przepis na komunikację z uzależnionymi od digitalu. Podczas prelekcji (R)ewolucja rynku reklamy. Nie tylko online. Marta Sułkiewicz z Gemius zaprezentuje najciekawsze wnioski z przeprowadzonego badania, a Tomek Rzepniewski i Grzegorz Smyka z Wavemaker pochylą się nad zagadnieniem wpływu technologii blockchain i kryptowalut na rynek reklamy.

Wśród 130 prelegentów Forum znajdą się najlepsi polscy eksperci marketingu - przedstawiciele agencji (m. in. z MediaCOM, Group M, Publicis Media, Starcom, Wavemaker, GoldenSubmarine, Netsprint, Deloitte Digital, Havas Media Group), marketerów (Allegro, OLX, Amica), instytutów badawczych (IR Center, Gemius, Mobile Institute, Nielsen) czy wydawców (Agora, naTemat, AszDziennk).

Powrót do przyszłości – nowy marketing, człowiek, technologia

12 edycja FORUM IAB odbędzie się w Warszawie w dniach 6-7 czerwca w Multikinie Złote Tarasy. Blisko 130 ekspertów podczas 90 prelekcji zaprezentuje trendy i wyzwania komunikacji marketingowej w obliczu postępującej digitalizacji i automatyzacji. W tym roku uwaga prelegentów i gości będzie skupiona na powrocie do wartości i na konsumencie, zrozumieniu jego potrzeb, oczekiwań i doświadczeń, których znajomość i poprawna interpretacja stanowi podstawę sukcesu marketerów i agencji. Pieczę nad programem objęła Rada Programowa Forum IAB, składająca się z 38 ekspertów branży marketingowej.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum IAB będzie DIMAQ Day - warsztaty poświęcone kompetencjom marketingowym, skierowane do profesjonalistów szeroko pojętej branży online.

Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele reklamodawców, domów mediowych, agencji reklamowych, firm technologicznych.

Sponsorami Głównymi Forum są: Wirtualna Polska Media, TVN, Orange. Sponsorzy Wspierający to: Adform, AdRetail, PHD Media Direction. Współpraca: Newspoint, Monday - Agencja komunikacji zintegrowanej.

Głównym Partnerem Medialnym Forum IAB 2018 jest Marketer+. Partnerzy Medialni: Brief.pl, Gazeta.pl, gazetaprawna.pl, Harvard Business Review Polska, Marketing przy kawie, My Company Polska, naTemat, Magazyn Online Marketing, Puls Biznesu, Social Press, wyborcza.pl, Wirtualna Polska, Business Insider.

Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ. Oznacza to, że uczestnicząc w nim posiadacze certyfikatu otrzymują 30 punktów certyfikacyjnych.

Więcej informacji na temat 12 edycji Forum IAB znajduje się na stronie https://forumiab.pl/.