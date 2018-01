Bank Pekao S.A. wspiera firmy w międzynarodowej ekspansji. Dzięki nowej umowie z BGK

Fot. East News

Bank Pekao S.A. podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą udziału w Programie Akredytyw Eksportowych. Bank Pekao S.A. jest liderem rynkowym pod względem kwoty awizowanych akredytyw eksportowych, z 18% udziałem w tym rynku w 2017 r.

Podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki przejęciu przez BKG ryzyka banku zagranicznego, umożliwi Bankowi Pekao potwierdzanie swoim klientom akredytyw otwieranych na rynkach o podwyższonym ryzyku. Program Akredytyw Eksportowych rozszerzy możliwości potwierdzania akredytyw przez Bank Pekao swoim klientom.

Akredytywa eksportowa jest zobowiązaniem banku importera do zapłaty określonej kwoty w zamian za przewidziane w treści akredytywy dokumenty. Jeżeli dokumenty są poprawne, to wypłata pieniędzy klientowi jest gwarantowana nawet jeżeli importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty. Program Akredytyw Eksportowych pozwala potwierdzać akredytywy nawet z banków działających w krajach o podwyższonym ryzyku.

- Program Akredytyw Eksportowych jest idealnym narzędziem, abyśmy jako Bank Pekao jeszcze lepiej mogli wspierać naszych klientów, tam gdzie do tej pory ze względu na podwyższone ryzyko było to utrudnione. Po gwarancjach de minimis jest to kolejny etap świetnie układającej się współpracy na rzecz polskich przedsiębiorstw pomiędzy bankiem rozwojowym, jakim jest BGK, a bankiem komercyjnym, czyli Pekao S.A.- powiedział Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Małych i Średnich firm.

Bank Pekao w 2017 roku utrzymał ponad 18% udziału rynkowy pod względem kwoty awizowanych akredytyw eksportowych. Awizował akredytywy otrzymane z ponad 50 krajów na całym świecie. Główne kierunki eksportu klientów Pekao to: Pakistan, Indie, Chiny, Bangladesz i Tajlandia.

- Dla dużych firm, dla których rynek polski stał się zbyt mały eksport jest naturalnym kierunkiem rozwoju. Bank Pekao zawsze podążał za swoimi klientami, dlatego jednym z kluczowych celów odświeżonej strategii Banku Pekao S.A jest wsparcie polskich firm w rozwoju ich biznesu międzynarodowego – powiedział Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu banku, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej.