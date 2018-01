Seks przestał się sprzedawać? Upada legenda erotycznego biznesu

Kończy się pewna era. Po prawie 7 dekadach działalności legendarna sieć sklepów erotycznych Beate Uhse stanęła w obliczu bankructwa. Firma, największa w tym biznesie, w swoim czasie dokonała rewolucji obyczajowej. To właśnie pod jej szyldem został otwarty pierwszy sex-shop na świecie. Dziś w całej Europie działa ich kilkaset, w tym w Polsce. Teraz najwyraźniej historia tego niezwykłego biznesu dobiega końca. Czy to oznacza, że seks przestał się sprzedawać? Zobaczcie sami, oto historia powstania największej i jednej z najstarszych firm erotycznych na świecie.

Niemcy nie należą do najbardziej namiętnych narodów. Jednak to właśnie Niemka zapoczątkowała nieśmiałą rewolucję seksualną w tej części globu, to właśnie w tym kraju powstał pierwszy na świecie sex-shop i to właśnie niemiecka firma, zajmująca się biznesem tylko dla dorosłych, jako pierwsza weszła na giełdę.

Niemka, o której mowa, to Beate Uhse, która przyszła na świat w 1919 r. w Prusach Wschodnich jako Beate Köstlin. Jej marzeniem była kariera pilota, jednak życie uczyniło z niej jedną z najskuteczniejszych biznesmenek nad Łabą, która karierę i pieniądze zrobiła na... seksie.