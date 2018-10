Bezpłatny dostęp do informacji o stanie naszych finansów. Dla każdego i bez wychodzenia z domu

Platforma Bancovo i Biuro Informacji Kredytowej łączą siły. Do najważniejszych informacji o naszej wiarygodności finansowej będziemy mieli dostęp za darmo.

Od 17 października w serwisie Bancovo można za darmo sprawdzić nasz status w Biurze Informacji Kredytowej. To nowość, bo do tej pory takie usługi były płatne. Teraz kilka kliknięć pozwoli na kontrolę naszego zadłużenia i poznanie oceny kredytowej BIK.

- Dajemy wszystkim naszym użytkownikom możliwość bezpłatnego sprawdzenia stanu finansów, informacji o kredytach, ewentualnego opóźnienia lub braku opóźnienia w spłatach oraz ocenę punktową Biura Informacji Kredytowej - tłumaczy Wojciech Rudzki, członek zarządu Bancovo.

Po co nam dane z BIK

Przed udzieleniem kredytu banki i inne instytucje finansowe oceniają ryzyko, z jakim wiąże się udzielenie nam pożyczki, czy kredytu. To tzw. scoring, czyli ocena punktowa Biura Informacji Kredytowej.

Zasada jest prosta: jeśli wszystko spłacasz w terminie, to twoja ocena punktowa pójdzie w górę. Jeżeli w historii pojawiły się opóźnienia, to ocenę obniży. Istotna jest również aktywność kredytowa. Im dłuższa historia terminowo spłacanych kredytów tym lepiej. Dlaczego? To po prostu niższe ryzyko kredytowe dla banku lub instytucji finansowej. Co ciekawe, scoring obniża na przykład częste wykorzystywanie limitów kredytowych. Takie zachowanie uważane jest za ryzykowne. Jednoczesne ubieganie się o kilka kredytów również obniża ocenę wiarygodności.

Nasz scoring obniża również niezapłacony abonament za telefon komórkowy, nieopłacony mandat, czy kara za brak biletu w komunikacji miejskiej. Na szczęście wskaźnik BIK jest aktualizowany na bieżąco, więc jeśli opłacimy zaległości, nasza ocena kredytowa znów wzrośnie.

Jak w Bancovo sprawdzić dane z BIK

Wystarczy wejść do zakładki „Status BIK” na stronie Bancovo.pl i złożyć krótki wniosek. Całość nie powinna zająć więcej jak kilka minut.

- Korzystanie z danych Biura Informacji Kredytowej w serwisie Bancovo jak i korzystanie z samego Bancovo nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie obliguje do wzięcia kredytu lub pożyczki. Aby poznać swój Status BIK wystarczy tylko złożyć wniosek podając kilka podstawowych danych i zrobić zwrotny przelew weryfikacyjny - dodaje Rudzki.

Dlaczego Bancovo zdecydowało się na współpracę z BIK?

- Od początku naszej działalności stawiamy na odpowiedzialne pożyczanie i transparentność ofert na naszej platformie dla klientów. Pokazujemy im, ile będą kosztować ich kredyty i pożyczki. Co ważne, prezentujemy prawdziwe oferty. Chcemy, by Polacy świadomie brali kredyty. Dlatego współpraca z Biurem Informacji Kredytowej była naturalnym krokiem - tłumaczy Rudzki.

Czym jest Bancovo?

Bancovo to platforma kredytowa, która skupia różne działające w Polsce banki i firmy pożyczkowe. Dzięki takiej agregacji Klienci Bancovo otrzymują spersonalizowane oferty kredytów i pożyczek, w jednym miejscu i czasie. Korzystanie z platformy jest darmowe.

Platforma kredytowa to zdecydowanie więcej niż tradycyjna porównywarka. Bancovo pokazuje jedynie propozycje skrojone na miarę klienta. Nie ma tu miejsca na nieaktualne reklamy lub promocje, które właśnie się zakończyły.

W Bancovo podczas zawierania umowy klient jest proszony jest o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez wykonanie przelewu na kwotę 1 zł. Jeśli dane się zgadzają, to chwilę później umowa kredytowa trafia bezpośrednio na nasz adres poczty elektronicznej i na konto w serwisie. Potwierdzenie i podpisanie dokumentów ogranicza się do przepisania kodu przesłanego drogą SMS. Za pośrednictwem kodów SMS logujemy się również do serwisu. Chwilę później pieniądze są już dostępne na naszym koncie bankowym.

Amerykanie już tego korzystają

Połączenie Bancovo z BIK to funkcjonalność, którą do tej pory mieli okazje testować tylko konsumenci w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tam podobną ofertę stworzył serwis CreditKarma - to również lokalna platforma kredytowa, która obecnie posiada już 80 milionów klientów.

Dane Biura Informacji Kredytowej dostępne na Bancovo ograniczają się do najważniejszych informacji dotyczących naszych finansów. Gdyby chcemy poznać szczegółowe informacje, przenosimy się już na stronę BIK.