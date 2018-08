Biało-czerwona Tesla. Polska recepta na rewolucję w mobilności

Polska recepta na rewolucję w mobilności nie ogranicza się do sfery marzeń. W praktyce mamy tu swoją rolę do odegrania, budując pojazdy specjalistyczne, oprogramowanie czy komponenty przełomowego napędu.

Jeśli popatrzeć na cyfry, to Polacy samochody kochają, także te elektryczne. 90 proc. polskich kierowców deklaruje, że czerpie przyjemność z prowadzenia samochodu. Połowa uważa, że jest gotowych na to, by ta przyjemność była napędzana silnikiem elektrycznym. Rządowa strategia elektromobilności zakłada, że także polska branża motoryzacyjna mentalnie stanie po stronie rewolucji w logistyce i transporcie. Zachęt nie brakuje: takie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) kończy właśnie przyjmowanie zgłoszeń do drugiej edycji programu Innomoto. Do rozdysponowania ma 300 mln zł na innowacyjne projekty i produkty w przemyśle motoryzacyjnym. Z naciskiem na pojazdy specjalistyczne i komponenty.

- Program dotyczący elektromobilności w Polsce musi być horyzontalny, ponadresortowy. Naszym celem powinna być współpraca w znoszeniu barier w rozwoju innowacji w tym zakresie. Sfinansujemy prace badawczo-rozwojowe, ale też tworzymy rynek dla nowych produktów – zaznacza prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR i zarazem speaker na wrześniowym Impact mobility rEVolution'18 w Katowicach.

Poczta Polska nadaje tempo

Wielu ekspertów kibicuje biało-czerwonym, wskazując m.in. na Triggo, 4-kołowy ultralekki pojazd elektryczny. „Nie da się na masową skalę” – mówią zaś sceptycy elektromobilności a la polonaise. Innego zdania są zagraniczni inwestorzy: we Wrocławiu powstaje jedna z największych fabryk baterii w Europie (LG Chem) a co najmniej kilkanaście fabryk samochodów i komponentów motoryzacyjnych w Polsce rozwijanych jest lub będzie w kierunku elektromobilności. Do walki o biało-czerwoną elektromobilność włączają się lokalni lecz niemali gracze. Poczta Polska rozpoczęła właśnie największe w Polsce testy pojazdów elektrycznych, w których bierze udział dziewięć modeli oferowanych przez polskich producentów. Po nich Poczta Polska, przy współpracy z NCBR, wyłoni dostawcę e-furgonetek. Potrzeby? Obecnie w dla Poczty jeździ 5 tys. „spalinowców”.

- Zastosowanie w takim środowisku znaleźć może nasz van Elimen E-VN1 w całości zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Koszt przejechania 100 km naszym pojazdem oscyluje w granicach 7 zł a ładowanie do 80 proc. baterii trwa ledwie 30 minut – zachwala Przemysław Rozmysłowicz, współtwórca marki Elimen.

Anoda w wodorze

Swoje plany – i osobny budżet na samochód elektryczny – ma też Lotos. Ten, w ramach swojej strategii, od blisko dwóch lat konsekwentnie rozwija innowacyjne projekty badawcze wspólnie z amerykańskimi ekspertami z prestiżowego Electric Power Research Institute z Doliny Krzemowej. Inny segment rynku wybiera polski JSW, zapowiadając spore inwestycje w innowacje na polu ogniw i baterii:

- Widzimy swoją rolę w produkcji kluczowych elementów baterii – anod - tłumaczy Daniel Ozon, prezes węglowej spółki, kolejny z kluczowych gości na Impact mobility rEVolution'18.

NCBR zaś liczy, że Polacy dołożą swoją cegiełkę do technologii konkurencyjnej wobec ogniw litowo-jonowowych. I tym samym wykłada 32 mln zł na inicjatywy ukierunkowane na opracowanie krajowej technologii wykorzystującej ogniwa wodorowe. Jedno jest pewne: napęd wodorowy nie zabije przyjemności prowadzenia samochodu, ale może doprowadzić do kolejnej rewolucji. Po niej obecnie dominujące baterie litowo-jonowe staną się przeżytkiem na miarę diesla.

