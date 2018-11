Bolesna prawda o naszej zamożności. Jesteśmy ubogim krewnym przeciętnego Europejczyka

Siła nabywcza statystycznego Polaka wynosi 7228 euro. Nie brzmi to źle, póki nie uświadomimy sobie, że to tylko połowa europejskiej średniej. A jak się popatrzy na mapę zamożności, to szybko zwrócicie uwagę, że jesteśmy ubogim krewnym nawet Czechów.

- Wzrost w ostatnim kwartale wyrównany sezonowo to 5,7 proc. To zdecydowanie najwięcej w Unii Europejskiej. Premierzy innych krajów nam mocno zazdroszczą – mówił Mateusz Morawiecki na Kongresie 590. Premierzy może i nam wzrostu zazdroszczą, ale już obywatele raczej średnio patrząc na portfele swoje i innych Europejczyków.

W bieżącym roku Europejczyk dysponuje średnio kwotą 14 292 euro na wydatki i oszczędności - wynika z szacunków GfK Polonia. W rok kwota ta urosła o 355 euro. To tzw. siła nabywcza, czyli po prostu kwota jaka co roku przechodzi przez nasze portfele. Pieniądze według definicji wydajemy na jedzenie, mieszkanie, media, oszczędności, wakacje, transport czy samochód.

W 2018 roku europejscy konsumenci dysponują kwotą około 9,7 tryliona euro. Daje to średnią siłę nabywczą w wysokości 14 292 euro na mieszkańca. W porównaniu do roku ubiegłego siła nabywcza na mieszkańca wzrosła o około 2,5 proc. Wzrost ten jest także większy w porównaniu ze wzrostem zeszłorocznym. Dochód rozporządzalny na mieszkańca jest silnie zróżnicowany w zależności od kraju.

Dlaczego to takie ważne? Wszelkiego rodzaju wskaźniki takie jak PKB czy średnie zarobki, to tylko mydlenie oczu. Jeśli chcemy się z kimkolwiek porównywać, to najlepiej zrobić to właśnie grubością portfela, a więc siłą nabywczą. A tu już premier nie ma się czym chwalić.

Kontrast rośnie

W Polsce nierówności mierzone siłą nabywczą są szczególnie wysokie w porównaniu do innych krajów europejskich różnice między bogatymi a biednymi. Mieszkańcy najmniej zamożnego powiatu w Polsce mają do dyspozycji mniej niż jedną trzecią pieniędzy niż średnia dla Unii Europejskiej. Najlepiej oddaje to mapa.

Jak widać, nie ma w naszym kraju nawet jednego powiatu, który dorównywałby najbiedniejszym regionom Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Nawet Portugalczycy, których podobno wyprzedzamy już w PKB, mają większość regionów z dużo większą siłą nabywczą niż my.

Wśród polskich regionów najbogatsza jest Warszawa, która dysponuje siłą nabywczą w wysokości 13,535 euro na głowę mieszkańca. To aż o 87 procent więcej niż średnia krajowa. Tylko co z tego, skoro nawet w naszej stolicy mamy na wydatki mniej niż wynosi unijna średnia. Do statystycznego obywatela Unii Europejskiej warszawiakom brakuje 5 proc.

Polską średnią reprezentują powiaty kępiński i miński, które mają siłę nabywczą na jednego mieszkańca odpowiednio 7 243 i 7 218 euro. Mieszkańcy najbiedniejszego powiatu w Polsce - przysuskiego mają siłę nabywczą w wysokości zaledwie 4295 euro per capita. To mniej niż 60 procent średniej polskiej.

10 krajów europejskich o największej sile nabywczej na mieszkańca Kraj Liczba mieszkańców Siła nabywcza na mieszkańca w 2018 (EUR) Średnia europejska 1 Lichtenstein 37 877 65 438 457,9 proc. 2 Szwajcaria 8 419 550 40 456 283,1 proc. 3 Islandia 348 450 32 958 230,6 proc. 4 Luksemburg 602 005 32 639 228,4 proc. 5 Norwegia 5 295 619 29 072 203,4 proc. 6 Dania 5 781 190 25 578 179 proc. 7 Austria 8 772 865 23 282 162,9 proc. 8 Niemcy 82 521 653 22 949 160,6 proc. 9 Szwecja 10 120 242 21 462 150,2 proc. 10 Finlandia 5 513 130 21 058 147,3 proc. Gfk Polonia 2018

Co więcej – ta luka w sile nabywczej Polaków ciągle rośnie. Dziś 24 spośród 380 powiatów w Polsce mają siłę nabywczą przekraczającą średnią krajową o co najmniej 20 procent. Za to aż 131 powiatów jest co najmniej o 20 procent poniżej średniej krajowej. Dla porównania – w ubiegłym roku było 22 dzielnic o wyższej sile nabywczej i 119 dzielnic o niższej.

Sytuacja w Europie

Podobnie jak w zeszłym roku, liderem rankingu jest Lichtenstein z siłą nabywczą na mieszkańca w wysokości 65 438 euro. To olbrzymia kwota, aż 4,5 raz przewyższa europejską średnią. Na drugim miejscu znajduje się Szwajcaria z sumą 40 456 euro. Każdy obywatel tego kraju jest średnio trzykrotnie bogatszy od przeciętnego Europejczyka. Oba kraje przewyższają Polskę odpowiednio o 9 i prawie 6 razy. To miażdżąca przewaga.

W innych krajach z czołowej dziesiątki siła nabywcza na mieszkańca jest co najmniej 1,5 raza wyższa od średniej europejskiej. W tym roku do czołówki dołączyła Finlandia. Wyprzedziła ona Wielką Brytanię, która znalazła się na miejscu jedenastym z siłą nabywczą 20 572 euro na mieszkańca.

17 badanych krajów ma siłę nabywczą powyżej a 25 poniżej średniej europejskiej. Ostatnie miejsce zajmuje Ukraina z zaledwie 1 318 EUR na osobę.

