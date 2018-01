Jaki budżet UE po roku 2020? Sprawdzamy, gdzie płyną unijne środki

Jaki budżet UE po roku 2020? To obecnie najważniejsze pytanie stawiane we wszystkich krajach członkowskich. Zarówno w tych, które są największymi beneficjentami, jak i tych, które są największymi płatnikami. Ci pierwsi boją się przykręcenia kranu z unijnymi środkami. Ci drudzy liczą każde euro i domagają się racjonalizacji wydatków, szczególnie po Brexicie, który znacznie uszczupli unijną kasę. Pomysł KE na nową perspektywę finansową poznamy wiosną. Dziś sprawdzamy, gdzie tak naprawdę płyną pieniądze z UE. Kto dostaje a kto dorzuca najwięcej. Oto 5 największych beneficjentów i 5 największych płatników netto w UE.

Niemcy

- 12,9 mld euro w 2016 r.

Żaden kraj w Unii Europejskiej nie dorzuca do wspólnotowej kasy tyle, ile nasi zachodni sąsiedzi. W 2016 roku Niemcy wpłaciły prawie 13 miliardów euro więcej, niż z niej dostały.

Nic dziwnego, że od lat Berlin jest orędownikiem rozsądnej wielkości budżetu i sprawiedliwego podziału ciężaru jego utrzymania.

Są jednak niemieccy politycy, którzy głęboko wierzą w unijną solidarność, tak jak szef MSW tego kraju Sigmar Gabriel, który niedawno w Brukseli deklarował, że kalkulowanie, ile dochodów podatkowych idzie z jednego kraju do budżetu UE, a potem dalej do innego państwa członkowskiego, to najgorsza narracja tego, czym jest UE.

Jednocześnie przekonywał, że Niemcy w rzeczywistości nie są płatnikiem netto w UE, ale faktycznie największym beneficjentem integracji europejskiej.