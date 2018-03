Były premier o Morawieckim: "Nigdy nie był bankierem, był bankowcem"

- Miałem nadzieje, że on otworzy nas na świat (...) Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem jego gaf – powiedział w "Money. To się liczy" zapytany o pierwsze miesiące Mateusz Morawieckiego w fotelu premiera były szef rządu i NBP Marek Belka. Zaznaczył także, że Morawiecki nigdy nie był "bankierem".

- Nigdy nie był bankierem. Był bankowcem. To zasadnicza różnica. W Polsce niemal nie ma bankierów. Jego zasługi jako działacza gospodarczego (z czasów, gdy był wicepremierem – red.) polegały na tym, że nie dopuścił do całkowitego rozwalenia polskich finansów publicznych. Część przedwyborczych obietnic zostało schowanych na półkę – mówił Belka. Jak wyjaśnił sam pomysł pomocy zadłużonym we franku szwajcarskim mógł "rozwalić system bankowy". W poczet zasług zaliczył także "rozmasowanie kwoty wolnej od podatku", z kolei obniżenie wieku emerytalnego nazwał "pudłem".