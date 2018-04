BZ WBK przechodzi do historii. Ten los podzieliło wiele innych banków

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w polskiej bankowości wkrótce może przejść do historii. Akcjonariusze BZ WBK zdecydują o rebrandingu banku, który być może już od września działać będzie pod nazwą Santader. Podobny los w przeszłości spotkał inne polskie marki i to nie tylko bankowe. Wystarczy wymienić Dominet Bank, Bank Śląski, Telekomunikację Polską, Ideę, czy Erę. Kiedyś dobrze znane Polakom, zostały zastąpione przez globalne brandy. Taka cena globalizacji. Dziś przypominamy polskie marki, które przeszły do historii...