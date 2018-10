Cenę ubezpieczenia sprawdzisz w 20 sekund. To koniec internetowych porównywarek?

Rynek ubezpieczeniowy w końcu dojrzał do nowych technologii, zarówno w relacjach z klientem, jak i w wewnętrznych procesach. Kupno ubezpieczenia jeszcze nigdy nie było tak proste. I tak szybkie.

- Niedawno uprościliśmy nasze kalkulatory na stronie mobile i już w 20 sekund można wyliczyć cenę ubezpieczenia. Wystarczy zeskanować kod QR z dowodu osobistego i wpisać kilka dodatkowych danych do prostego formularza – zapewnia Agnieszka Wrońska, prezes Link4.

Podobnie działa proces likwidacji szkody, który klienci mogą przeprowadzić także z poziomu komórki. - Taka możliwość u nas istnieje już od ponad roku. Służy do tego moduł na stronie uruchamiany z linku na dowolnym urządzeniu mobilnym bądź komputerze stacjonarnym, dzięki czemu ubezpieczony nie musi instalować kolejnej aplikacji, z której będzie korzystać incydentalnie albo w ogóle. Na dedykowanej stronie klient wypełnia formularz i załącza zdjęcia szkody na pojeździe lub w mieszkaniu. Jeśli poszkodowany zaakceptuje przedstawioną w uproszczonym procesie ofertę, wypłata odszkodowania może nastąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Średnio proces ten trwa około 4 dni i jest od kilku do kilkunastu dni krótszy od procesu standardowego z udziałem rzeczoznawcy – dodaje prezes Wrońska.

Jak to możliwe, że obsługa szkody jest tak szybka? Link4 wykorzystuje do pracy roboty. Wszystko zaczęło się od dwóch robotów, które wspierają obsługę szkodową w obszarze automatycznego wysyłania zleceń oględzin i proces likwidacji szkód osobowych – to Zuza i Bogdan.

Od maja 2018 roku wprowadzono do firmy kolejne cztery kolejne roboty, które wspierają procesy, m.in. w obsłudze składek w procesie sprzedaży i wysyłaniu zapytań o szkodliwość.