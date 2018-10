Ceny paliw w długie weekendy listopadowe. Zatankujemy więcej niż przed rokiem

Na groby pojedziesz za mniej niż 5 zł/l

Żniwa dla właścicieli stacji?

Ile będzie kosztowało kierowców dodatkowe wolne 12 listopada?

Choć z układu świąt polski "Dzień Niepodległości" nie wypada dla nas najkorzystniej – za święto w niedzielę nie przysługuje nam bowiem wolny dzień – to wiele wskazuje na to, że zyskamy jednak dodatkowy długi weekend. Sejm przegłosował bowiem stosowną ustawę, Senat ją poparł, choć z poprawkami. Teraz jeśli zostaną przyjęte, trafią na biurko prezydenta.

- Co się tyczy 11 i 12 listopada, trzeba pamiętać, że będzie to już po wprowadzeniu amerykańskich sankcji na Iran, które mogą nieznacznie podbić ceny na rynkach globalnych, co teoretycznie może przełożyć się na zwyżki na naszych stacjach – jednak nie jest to przesądzone – zaznacza dr Bogucki z e-Pertol.