10 firm, które płacą najwięcej podatków w Polsce

Resort finansów opublikował dane na temat największych podatników w kraju. To realizacja polityki przejrzystości podatkowej, dzięki której dowiedzieć się możemy, ile do budżetu odprowadzają firmy działające nad Wisłą. Przedstawiamy 10 największych płatników podatku CIT, którzy w sumie w 2016 r. wpłacili do budżetu państwa prawie 6 mld zł. Zobaczcie, które firmy najmocniej wspierają budżet.