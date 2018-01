Citi Handlowy dla eksporterów. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Fot. Reporter Poland Citi Handlowy konsekwentnie rozwija ofertę dla klientów korporacyjnych

Citi Handlowy podpisał umowę z BGK i przystąpił do Programu Akredytyw Eksportowych. W rezultacie do klientów trafi rozwiązanie ułatwiające realizowanie zamówień na rynkach zagranicznych o podwyższonym ryzyku.

- Wartość wymiany handlowej w ciągu dziesięciu ostatnich lat do 2015 r. zwiększyła się 2,5-krotnie – z ok. 70 do ponad 170 mld euro i ta dynamika nie traci tempa. Od lat w Polsce i na świecie pod marką Citi funkcjonuje ekosystem finansowych powiązań, który w szybki i sprawny sposób przyczynia się do rozwoju globalnej wymiany handlowej. Z perspektywy banku, który wsparcie dla handlu ma w DNA takie inicjatywy jak Program Akredytyw Eksportowych BGK są naturalnym elementem wpisującym się w naszą strategię - mówił Maciej Kropidłowski, wiceprezes Citi Handlowy reprezentujący bank na uroczystości podpisania umowy. - Mimo nowoczesnych trendów kształtujących oblicze bankowości priorytety polskich firm specjalizujących się w handlu towarami czy usługami pozostają stałe - wciąż kluczowym kryterium wyboru jest bezpieczeństwo w realizacji transakcji. Klasyczny instrument jakim jest akredytywa skutecznie odpowiada na tą potrzebę.

Citi Handlowy konsekwentnie rozwija ofertę dla klientów korporacyjnych. W tym obszarze Bank pozostaje wiodącym partnerem dla polskich klientów inwestujących za granicą i międzynarodowych korporacji, które decydują się prowadzić biznes w Polsce. Wśród rozwiązań istotnych przy takim profilu biznesowym są instrumenty finansowania handlu, m.in. akredytywa czy gwarancja bankowa.

Od 2017 klienci Citi Handlowy mogą korzystać z gwarancji w pełni online – jest zatwierdzana podpisem elektronicznym zabezpieczonym poprzez SecureMail.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Najnowszą inicjatywą banku jest Program Akredytyw Eksportowych.