Co czwarta ciężarówka w Unii prowadzona jest przez Polaka. Ale branża ma poważny problem

Do polskiego budżetu państwa co dziesiąta złotówka wpłacana jest przez firmy transportowe. Sukces? Tylko teoretycznie, bo coraz więcej przedsiębiorców ma problemy z utrzymaniem się na rynku. Najczęściej przez niezapłacone faktury.

W transporcie krajowym i międzynarodowym firmy z Polski wykonały w ubiegłym roku pracę przewozową wynoszącą 303,6 mln tonokilometrów. To o 11,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Nasz kraj jest liderem tych usług.

W przewozach na terenie Unii Europejskiej co czwartą ciężarówkę prowadzi polski kierowca. Tak z kolei mówią dane Eurostatu.

Oznacza to, że branża co roku rośnie w siłę. Nawet francuskie i niemieckie regulacje, dotyczące m.in. płacy minimalnej czy zakazu odbierania regularnego tygodniowego wypoczynku w kabinie pojazdu, nie utrudniły nam ekspansji na rynki międzynarodowe.

Trzy miesiące czekania na pieniądze

Gorzej jest z rozliczeniami. Ze statystyk wynika, że aż 55 proc. faktur nie jest regulowanych na czas, a w przypadku 10 proc. faktur opóźnienia przekraczają 90 dni.

Potwierdzają to dane Transcash.eu SA - spółki będącej właścicielką marek TransInkasso i TransFactor.

W stosunku do roku 2015 liczba spraw zleconych do windykacji TransInkasso wzrosła o ponad 50 proc. Kwoty też są niebagatelne: 103 mln zł w 2015 roku, 130 mln zł w 2016 i aż 162 mln zł w 2017 do odzyskania.

- To wartość niezapłaconych faktur, z którymi zgłosili się do nas wierzyciele korzystający z pomocy naszych specjalistów - mówi Magdalena Baranowska, prezes zarządu Transcash.eu SA - spółki, która od 12 lat poprawia bezpieczeństwo finansowe polskich i zagranicznych firm transportowych. Ta sama spółka od 2016 r. oferuje również usługi faktoringu pod marką TransFactor.

O tym, że problem braku pieniędzy jest poważny, mówią nie tylko windykatorzy, ale również przedsiębiorcy, którzy na ten moment nie potrzebują jeszcze windykacji.

- Najbardziej doskwierają nam długie terminy płatności, które wynoszą nawet 60 czy 90 dni, a więc trzy miesiące – mówi Agnieszka, właścicielka firmy transportowej w Szczecinie.

- Niczego tak bardzo firma nie potrzebuje, jak pieniędzy. Jeśli mam kontrahenta, którego termin zapłaty faktury wynosi standardowo 60 dni i pochodzi on z Europy, to muszę brać pod uwagę kolejny tydzień, a nawet trzy na przesłanie dokumentów. Pocztą nie zawsze jest szybko, a przekaz kosztuje nawet 50 euro. Faktycznie więc na pieniądze muszę czekać 75 dni. Ponad dwa miesiące. A przez ten czas firma musi funkcjonować, płacić kierowcom, ponosić koszty kolejnych zamówień – mówi Emil Luterek, właściciel firmy transportowej Corvette Express z Warszawy, istniejącej na rynku od półtora roku.

Przyznaje, że jeśli przewoźnik ma kilku zleceniodawców, jest szansa, że przetrwa w oczekiwaniu na zapłatę. Gorzej, gdy firma ma jednego dużego klienta. Jeśli ten ma odroczony termin płatności, a do tego spóźnia się z zapłatą o kolejne tygodnie, dla firmy może to oznaczać katastrofę.

Lepiej zarobić mniej niż wcale

To dlatego wśród firm – nie tylko przewozowych – coraz popularniejszą usługą jest wspomniany faktoring. To usługa finansowa, która w skrócie polega na tym, że odpowiedni podmiot (faktor) wykupuje od przedsiębiorcy nieprzeterminowane faktury, z reguły z odroczonym terminem płatności. Faktor pobiera za taką usługę prowizję, ale przedsiębiorca na zapłatę nie musi czekać kilku tygodni, a jedynie kilka dni. I to właśnie faktor, a nie przedsiębiorca staje się wierzycielem. W takim przypadku mamy do czynienia z faktoringiem pełnym.

Niektóre podmioty oferują jednak inny rodzaj faktoringu, tzw. niepełny – czyli jedynie pożyczają pieniądze do czasu zwrotu przez wierzyciela. Wówczas ryzyko niewypłacalności klienta ponosi przedsiębiorca.

- Korzystamy z oferty firmy Transcash.eu SA i należącej do niej marki TransFactor,

która oferuje pełny faktoring. Pieniądze, które otrzymujemy w krótkim czasie, pozwalają nam utrzymać płynność finansową. Mimo że płacimy za taką usługę prowizję (kilka procent od wartości faktury + VAT), to lepiej zarobić nieco mniej niż wcale. Zresztą i tak wysokość prowizji nie jest tutaj duża w porównaniu z innymi podmiotami z branży – przekonuje Emil Luterek.

Rok temu współpracę z firmą Transcash.eu SA podpisała także wspomniana już szczecińska firma transportowa prowadzona przez panią Agnieszkę, która na rynku funkcjonuje od niemal dwóch dekad.

- O możliwościach, jakie oferują, dowiedzieliśmy się podczas targów branżowych. Nawiązaliśmy z nimi kontakt, podpisaliśmy umowę i, jeśli jest taka potrzeba, korzystamy z ich pomocy. Dla przedsiębiorcy najważniejsza jest szybkość otrzymania zapłaty za usługę i utrzymanie płynności finansowej firmy – tłumaczy.

Przyznaje, że firma jest w dobrej sytuacji, bo przez większą część roku realizuje stały kontrakt z dużym producentem, który systematycznie reguluje płatności.

- Jednak w okresie luty - sierpień musimy sobie radzić szukając nowych ładunków i kontraktów. Nie jest to łatwe, bo po pierwsze musimy zwracać uwagę na pośredników, których między producentem a firmą przewozową może być nawet kilku, a to ma wpływ na stawki, po drugie zaś – musimy brać pod uwagę deklarowane terminy płatności przez firmy zlecające transport. I to wtedy korzystamy z faktoringu, bo czasem firma deklaruje płatność w ciągu 6-7 dni, a inna proponuje 60-dniowy okres rozliczeniowy – wyjaśnia pani Agnieszka.

Im później, tym trudniej

W rozliczeniach między przedsiębiorcami liczy się nie tylko czas, w którym otrzymamy płatność za fakturę. Ważne jest także to, kiedy reagujemy na przeterminowane należności. To kluczowy czynnik, jeśli chcemy odzyskać pieniądze.

- Mimo że coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na przekazanie sprawy windykatorowi, to jednak nadal zwlekają z tą decyzją ponad 60 dni od ustalonego terminu płatności. W przypadku dłużników zagranicznych nadzieja, że dłużnik sam zapłaci, gaśnie jeszcze wolniej. Wniosek o pomoc w odzyskaniu należności trafia do nas dopiero po 80, a nawet 100 dniach od terminu zapłaty. Niestety im dłuższa zwłoka, tym większe ryzyko, że na pomoc będzie już za późno – mówi Magdalena Baranowska. - Doświadczenie i zasoby, jakimi dysponujemy, sprawiają, że doskonale radzimy sobie nawet z tak trudnymi sytuacjami i odzyskujemy pieniądze - w końcu windykacja jest także naszą najmocniejszą stroną. Kilkanaście lat doświadczenia przygotowało nas na rozmaite, nawet ekstremalne sytuacje, z których wychodzimy cało - my i nasi klienci.

Obecne grono klientów marki TransFactor, oferującej usługi faktoringowe dla polskich przewoźników, tworzy kilkaset firm. Wśród nich są zarówno małe, jaki i duże przedsiębiorstwa.

Z usług TransFactora mogą korzystać polskie firmy, które działają na rynku minimum 6 miesięcy.

- To w zasadzie jedyne warunki brzegowe, które należy spełnić by móc zawrzeć z nami umowę – dodaje prezes Baranowska.

