Cyfrowa transformacja firmy

Ponad połowa polskich przedsiębiorców ma już ustaloną wizję transformacji cyfrowej

Nowoczesna firma nie może obejść się bez cyfrowych narzędzi, jeśli chce skutecznie działać i pokonać konkurencję na rynku. Jednak ta cyfrowa transformacja powinna być przeprowadzana na wielu różnych poziomach – od zmiany stylu zarządzania i kultury pracy po wdrożenie nowoczesnych technologii.

Ponad połowa polskich przedsiębiorców ma już ustaloną wizję transformacji cyfrowej, przy czym 41% z nich ma już opracowany szczegółowy plan inwestycyjny i biznesowy. Od cyfryzacji nie ma odwrotu; rozumieją to nawet mali przedsiębiorcy. Coraz częściej słyszą oni, że kto nie skorzysta z zaawansowanych rozwiązań technologicznych i nie zmieni swojego modelu biznesowego, skazuje się na zniknięcie z rynku.

W związku z tym eksperci wyliczyli, że w ciągu najbliższych 10 lat nowe technologie napędzane cyfrową transformacją firm przyniosą światowej gospodarce nawet 100 bln dolarów zysku. To oznacza, że przedsiębiorców czekają niemałe wydatki związane z dostosowaniem przedsiębiorstwa do nowej rzeczywistości rynkowej.

Oczekiwania wobec cyfrowej rewolucji

Cyfrowa transformacja nie jest celem samym w sobie, ale raczej sposobem na odnalezienie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, gdzie wykorzystanie innowacyjnych narzędzi staje się coraz powszechniejsze. Aż 39% przedsiębiorców upatruje w cyfrowej transformacji korzyści finansowych, czyli zwrotu z inwestycji w nowoczesne technologie. Z kolei 19% właścicieli firm oczekuje, że cyfrowa rewolucja skróci czas realizacji działań biznesowych, natomiast 14% jest przekonanych, że cyfrowe oblicze firmy zwiększy satysfakcję klientów za sprawą poprawy jakości oferowanych produktów i usług.

Inne oczekiwania w związku z przeprowadzeniem cyfrowej transformacji to szybsza reakcja na zmieniające się trendy (11%), poprawa współpracy wewnątrz organizacji (9%) oraz większe zaangażowanie klientów (8%). Oczekiwania te wynikają z przeprowadzenia cyfrowej rewolucji, ale sukces tych działań zależy przede wszystkim od właściwego zrozumienia idei takich zmian.

Nowy sposób pracy i nowa technologia

Cyfrowa transformacja firmy powinna być rozumiana bardzo szeroko. W rzeczywistości nie chodzi tylko o wdrożenie innowacyjnych technologii – chociaż od tego również nie ma ucieczki – ale także o poszukiwanie nowych modeli biznesowych i pomysłów na funkcjonowanie w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne. Cyfrowa transformacja oznacza zatem zmianę nie tylko podejścia do klienta, a także sposobu pracy przy użyciu nowoczesnych narzędzi.

Większość przedsiębiorców (58%) rozumie transformację cyfrową jako poprawę efektywności organizacji. Jednocześnie w 39% polskich firm rozpoczęcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa jest komunikowane tylko wybranym pracownikom, a w 59% firm pracownicy w ogóle o tym nie wiedzą.

Nowoczesna technologia jest istotnym narzędziem w cyfrowej transformacji firmy. Czy ten fakt jest w Polsce rozumiany? Eksperci Deloitte sprawdzili, jak bardzo zaawansowane technologicznie są polskie firmy. Okazało się, że istnieje w nich jeszcze duża przestrzeń do rozwoju technologicznego. W polskich przedsiębiorstwach najczęściej wykorzystywane jest oprogramowanie do pracy w grupach i technologie mobilne (po 21%), narzędzia umożliwiające zbieranie i analizowanie danych (17%) oraz usługi w chmurze (16%).

Transformacja cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla budowania silnej pozycji rynkowej we współczesnym biznesie. Warto jednak pamiętać, że opiera się ona na symbiozie nowoczesnych technologii z nowym modelem prowadzenia biznesu i ze zmianą myślenia o nim. Transformacja sposobu pracy możliwa jest przy wsparciu nowoczesnych urządzeń. Ich zakup jest wydatkiem koniecznym, nierzadko dużym, ale na pewno opłacalnym.