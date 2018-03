Cyfrowy buntownik nabrał wiatru w żagle. Alior Bank rośnie coraz szybciej

Fot. materiały prasowe Michał Chyczewski, Alior Bank. To za jego kadencji bank ogłosił plan strategii ”Cyfrowego Buntownika”

Ósmy pod względem aktywów bank w Polsce, ponad 500 milionów zysku netto, a do tego zapowiedź otwarcia jednego z najnowocześniejszych laboratoriów innowacyjności w Europie. Alior Bank coraz lepiej radzi sobie na trudnym rynku.

Cyfrowa rewolucja w banku trwa od 29 czerwca 2017 roku, kiedy stanowisko p.o. prezesa Alioru zajął Michał Chyczewski. To za jego kadencji bank ogłosił plan strategii ”Cyfrowego Buntownika”, który zakłada ponad 600 szczegółowo zaprojektowanych inicjatyw. Plan ten ma doprowadzić do przekształcenia Alior Banku w jedną z najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Europie.

Od Bancovo do iLabu

Kluczowe pomysły, to zapowiedziane na czerwiec 2018 roku uruchomienie jednego z najnowocześniejszych w Europie laboratorium innowacyjności (iLab) nastawionego na poprawę doświadczeń klienta, działającego w modelu współpracy z klientami oraz akceleratora dla fintechów, bazującego na wdrażanym obecnie rozwiązaniu Open Api.

Bank bardzo mocno postawił na rozwijanie modelu open banking, przedstawiając szczegółową wizję wykorzystania potencjału regulacji PSD2. Elementem podejmowanych działań w tym obszarze jest ogłoszony właśnie nabór startupów z sektora fintech do programu akceleracyjnego.

Dzięki wsparciu wewnętrznej inkubacji niedawno Alior Bank uruchomił platformę Bancovo – pierwszy w Polsce transakcyjny ecommerce, oferujący pożyczki gotówkowe banków i firm pożyczkowych.

Rynek wspiera buntowników

Jak na inicjatywy Chyczewskiego reaguje rynek? Wynik za rok 2017 wyniósł 515 mln zł netto i był zgodny z konsensusem rynkowym.

Kurs akcji Alior Banku w szczytowym momencie w tym czasie był o prawie 40 proc. wyższy niż w momencie obejmowania funkcji przez Michała Chyczewskiego, co plasuje Alior Bank w gronie najbardziej docenianych spółek na rynku kapitałowym w Polsce w tym okresie.

Od czerwca 2017 roku Alior Bank awansował na miejsce 8 z 9 pod względem wielkości aktywów na polskim rynku bankowym dzięki istotnemu przyspieszeniu wzrostu organicznego. Było to możliwe dzięki poprawie zarówno sytuacji kapitałowej jak i płynnościowej banku. Pomogło w tym także między innymi szybkie przygotowanie planów kapitałowych, udana emisję obligacji podporządkowanych oraz wzrost depozytów o ponad 2.9mld zł w drugiej połowie 2017 roku poprzez udane kampanie nowego konta lokacyjnego dedykowane do strategicznych segmentów klientów i realizowane w pełni online.

Zasadnicze znaczenie miało jednak szybsze i tańsze zakończenie restrukturyzacji po przejęciu wydzielonej części Banku BPH Ostateczny poziom synergii (381mln zł) okazał się istotnie wyższy niż bank pierwotnie zakładał, a okres ich realizacji zakończyć ma się już w 2018 roku, a nie jak pierwotnie zakładano rok później.

Działania te doceniła agencja ratingowej Fitch, która poprawiła perspektywę ratingu z neutralnej na pozytywną.

Bank doceniono także w prestiżowych rankingach. Alior i prezes Chyczewski odebrali laur Firmy Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz tytuł „Bank of the Year in Poland” w konkursie organizowanym przez międzynarodowy, prestiżowy magazyn „The Banker”.