Cyfrowy Polsat wciąż traci klientów. Przez podatki wyniki dużo gorsze

Cyfrowy Polsat w ciągu pięciu lat stracił ponad pół miliona klientów i nadal traci. Tym, którzy zostali, udaje się jednak sprzedawać więcej usług. Przychody dzięki temu wzrosły, ale już nie zysk netto - ten był dużo gorszy od oczekiwań analityków. Głównie przez podatki.

Cyfrowy Polsat miał 167,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w czwartym kwartale 2017 r. wobec 349,9 mln zł rok wcześniej. Takie dane w kontekście oczekiwań rynku można nazwać nawet porażką. Średnia z prognoz analityków ankietowanych przez PAP wynosiła 267,8 mln zł, czyli to co pokazała spółka jest o 52 proc. gorsze od średniej prognoz.

Jednak na rynek ta wiadomość nie podziałała jakoś szczególnie zniechęcająco. Pierwsza reakcja, owszem była nerwowa i akcje traciły rano w czwartek ponad 1 proc. Potem było już lepiej i w połowie sesji spadek był zaledwie 0,4-procentowy.

Co takiego dostrzegli inwestorzy, że powstrzymali nerwy na wodzy? Przede wszystkim fakt, że przychody i wyniki operacyjne (bez działalności finansowej i podatków) wcale nie wyglądały źle. Sprzedaż wzrosła o 1,7 proc. w czwartym kwartale a zysk na działalności operacyjnej o 12,3 proc.

Wybrane dane finansowe grupy Cyfrowego Polsatu (mln zł) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 2579 2535 1,7 9829 9730 1,0 EBIT 438 390 12,3 1834 1669 9,9 EBITDA 873 902 -3,3 3617 3641 -0,7 Zysk netto 167 350 -52,2 981 1041 -5,8 Przepływy operacyjne 854 744 -14,8 2088 2141 -2,5 Przepływy inwestycyjne -916 135 776,6 -657 -1139 42,3 Przepływy finansowe 148 -657 -122,6 -1676 -1414 -18,6 Marża EBITDA 33,84 35,59 -1,76 36,80 37,42 -0,62 Marża netto 6,48 13,80 -7,32 9,98 10,70 -0,73 Źródło: raporty finansowe Cyfrowego Polsatu

Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Skończyły się po prostu odliczenia podatkowe. Rok temu w czwartym kwartale grupa Cyfrowy Polsat dostała zwrot podatku 101,1 mln zł, a w tym roku musiała płacić 197,2 mln zł.

Podatek jest przy tym dość wysoki w zestawieniu z wynikiem brutto. To m.in. konsekwencja analizy przez spółkę zmian przepisów, dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r. Ta wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o 144 mln zł.

Ostry spadek zysków z roamingu. Klientów ubywa

Na wyhamowanie wzrostu wyników operacyjnych wpływ miała w dużej mierze unijna regulacja roamingu międzynarodowego. Wprowadzona 15 czerwca ub.r. przełożyła się na obniżenie marży uzyskiwanej na tych usługach o kwotę 98 mln zł w ujęciu rok do roku.

Cała czwórka największych operatorów komórkowych w Polsce miała na tym stracić 420 mln zł zysków. Tyle samo zaoszczędzili klienci.

Cyfrowy Polsat jednocześnie tracił klientów. W czwartym kwartale ubyło 15 tys. tych kontraktowych i 44 tys. klientów na kartę. To dalszy ciąg spadku liczby użytkowników, który z przerwą na jeden kwartał ciągnie się już od początku 2013 roku. W tym czasie z usług firmy Solorza-Żaka zrezygnowało już łącznie 537 tys. klientów kontraktowych i 1,8 mln użytkowników telefonów na kartę.

Spółka jednak znalazła sposób, by nie przełożyło się to na obniżenie przychodów. Skutecznie sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi. Zamiast tylko telefonu komórkowego korzystają jednocześnie z internetu. Rosła też liczba sprzedanych usług płatnej telewizji.

W ostatnich trzech miesiącach ub.r. mimo zmniejszenia liczby klientów, liczba sprzedanych usług (łącznie kontraktowych i przedpłaconych) wzrosła o 112 tys. do 16,5 mln. To oznacza powrót do poziomu z końca 2016 roku, tj. sprzed spadków wywołanych obowiązkową rejestracją przedpłaconych kart SIM i dezaktywacją niezarejestrowanych kart na początku lutego 2017 roku.

Najwięcej przybyło kontraktowych telefonów komórkowych (+68 tys.) i odbiorców płatnej telewizji (+60 tys., w tym Multiroom +27 tys.). To przełożyło się na nieznaczny wzrost kwoty płaconej miesięcznie przez przeciętnego klienta Cyfrowego Polsatu z 88 do 89 zł.

W skali roku, tj. w porównaniu z czwartym kwartałem 2016 r., opłaty miesięczne od klienta jednak spadły o średnio 1 zł 70 gr. Obniżyła się też liczba sprzedanych usług o 2 tys., ale to głównie przez odpływ tych na kartę, bo liczba kontraktowych wzrosła o 68 tys.

Polsat dominuje na rynku reklamy TV

Usługi telefonii komórkowej i telewizji cyfrowej stanowią zdecydowaną większość przychodów i zysków grupy Cyfrowy Polsat. Działalność nadawcy telewizyjnego, czyli kanałów Polsatu dała w ubiegłym roku 13 proc. przychodów i 14 proc. zysku EBITDA.

Zarówno przychody, jak i zyski jednak spadły - odpowiednio o 1,8 proc. i 10,5 proc. I to pomimo dokupienia pięciu kanałów telewizyjnych z Polo TV na czele. Udział w rynku reklamy spadł do 27 proc. w 2017 r. z 27,1 proc. rok wcześniej.

Spadła też oglądalność 30 stacji Cyfrowego Polsatu do 24,5 proc. z 24,8 proc. w 2016 r. Kanał główny Polsatu spadł w 2017 roku do 12,3 proc. z 13,2 proc. oglądalności, a 12,0 proc. w czwartym kwartale.

Tu trzeba jednak brać pod uwagę efekt wysokiej bazy w 2016 roku. Związany był z pozytywnym dla spółki oddziaływaniem rozgrywek UEFA Euro 2016.

Półtora miliarda złotych inwestycji

Nakłady inwestycyjne grupy Cyfrowy Polsat mają sięgnąć w tym roku wartości max. 10 proc. przychodów bez efektu konsolidacji Netii - podała spółka w prezentacji.

Cyfrowy Polsat na działalność inwestycyjną przeznaczył w ub.r. 1 573,3 mln zł środków pieniężnych, czyli o 569,9 mln zł więcej (+56,8 proc.), w porównaniu do 2016 roku. Wzrost wynika z nabycia mniejszościowego pakietu akcji Netii za 638,7 mln zł, akcji ESKA TV S.A., udziałów w Lemon Records Sp. z o.o. oraz TV Spektrum Sp. z o.o. Rok wcześniej spółka kupiła udziały w Litenite oraz zapłaciła za rezerwację częstotliwości w paśmie 2600 MHz.

Ponadto wyższe o 149 mln zł (+25,2 proc.) były wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i wyniosły 739 mln zł.

"W 2017 roku Grupa Polsat inwestowała przede wszystkim w dalszą rozbudowę swojej sieci telekomunikacyjnej (44 proc. wydatków) oraz w rozwój i modernizację systemów informatycznych (41 proc. wydatków)" - napisano w raporcie.

