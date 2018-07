Czy polski sektor automotive jest gotowy na rewolucję? Rountable jakiego w Polsce jeszcze nie było

Zbliża się rewolucja w największej części polskiego eksportu, czyli sektorze automotive. Jak Polska przygotuje się na tę rewolucję, żeby zwiększyć potencjał branży?

Rewolucja technologiczna w motoryzacji jest największą w historii i opiera się na trzech filarach: autonomizacji jazdy, odejściu od posiadania samochodu na rzecz współdzielenia transportu oraz popularyzacji alternatywnych napędów do silników spalinowych. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości policzyła, że polski eksport automotive będzie rósł w najbliższych latach. Uruchomienie produkcji aut elektrycznych przy 50-procentowym udziale produkcji realizowanej w kraju i związanych z tym inwestycjami może dać, w optymistycznym scenariuszu, 124 tys. miejsc pracy oraz ok. 100 mld zł skumulowanego dodatkowego PKB (ok.5,3% PKB z 2016 r.) w perspektywie do 2025 r.

Najważniejszym regionem, w którym skumulowane jest najwięcej podmiotów sektora automotive jest Śląsk. "Program dla Śląska" jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów14 lutego 2017 r. W związku z tym głos Śląska jest bardzo ważny w tej dyskusji.

Założenia:

1. Megatrendy w motoryzacji – co to oznacza dla produkcji samochodów i części w Polsce - Pojazdy autonomiczne - Współdzielony transport osobowy (carsharing, carpooling, itp) - Napędy elektryczne w samochodach

2. Szanse i zagrożenia dla polskiego sektora automotive - OEMs - poddostawcy (Tier 1, 2, 3)

3. Implikacje dla biznesu (tradycyjni dostawcy vs. new entrants) - Technologia - Miejsca pracy - Produkcja vs usługi - Bilans handlowy

Teza:

Rewolucja w transporcie w postaci samochodu przyszłości przyniesie wielką szansę dla polskiego sektora automotive. Aby ją wykorzystać już teraz muszą powstać międzyresortowe polityki, które będą ukierunkowane na wzrost sektora.

