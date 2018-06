Czym kupi nas sztuczna inteligencja?

Naukowcy i specjaliści IT są tego pewni: sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence - AI) właśnie odmienia nasze życie. Fala wzbiera i rozwiązania z wykorzystaniem AI pojawiają się m.in. w medycynie, diagnostyce, logistyce, bankowości. Najwięcej jest ich tam, gdzie masy wydają miliardy dolarów dziennie: w e-commerce. Czym zatem kupuje nas sztuczna inteligencja w wydaniu np. Allegro?



Powodów, dla których jest rozwijana AJ, ciągle przybywa. Ma być szybciej, prościej, łatwiej, więcej i taniej – docelowo ma być zawsze "naj". Automatyzacja prozaicznej czynności robienia zakupów umożliwiłaby zaoszczędzenie cennego czasu. Taka lodówka LG, wyposażona w sztuczną inteligencję porozmawia z domownikami i przewidzi potrzebę zamówienia mleka czy jedzenia dla kota. Komórka? Wykorzysta tzw. visual search, wyszukiwanie po obrazie widocznym okiem kamery smartfona. Jednocześnie firmy takie jak Amazon, E-Bay czy Allegro stawiają na personalizację doświadczeń klienta w sklepie online. "Myślące oprogramowanie" analizuje dotychczasową aktywność użytkownika w internecie i tworzy na podstawie tej wiedzy unikalną bazę danych.

AI się uczy

- Technologia uczenia maszynowego umożliwia rejestrację danych behawioralnych o zachowaniu i potrzebach każdego klienta odwiedzającego dany e-sklep. Zaawansowane systemy analizują dane, tworząc zarazem indywidualne profile zakupowe, a następnie wyświetlają spersonalizowaną ofertę konsumentowi w czasie rzeczywistym. Efekt? Dostajemy propozycje, których oczekujemy, zatem i chętniej kupujemy – podkreśla Paweł Wyborski, prezes QuarticON, twórcy opartych na sztucznej inteligencji systemów wsparcia i personalizacji procesów sprzedaży w sieci i zarazem jeden z gości nadchodzącego Impact'18 w Krakowie



Więcej - sztuczna inteligencja przyprowadza klientów do e-sklepu. Wytrychem ku temu jest machine learning, jeden ze sposobów uczenia się przez AI. Algorytmy na podstawie zdobytej wiedzy na wcześniejszych i już poznanych przykładach, "wnioskują" co i kogo może zainteresować w konkretnym sklepie. Nie dziwi zatem, że usługodawcy, dotychczas skupiający się na rynku offline, odważnym krokiem wkraczają do internetu i planują dotrzeć do potencjalnych klientów właśnie dzięki AI.



– W naszej strategii postawiliśmy na nowe technologie i sztuczną inteligencję w dotarciu do klienta. Nowy portal PZU skupi grupy ubezpieczeniowe spółki, za jego pośrednictwem można będzie wykupić polisy, likwidować szkody, inwestować, a nawet ustalać terminy badań lekarskich - podkreśla Paweł Surówka, prezes PZU, zaznaczając, że takie podejście doskonale uzupełnia dewizę "klient nasz pan".



Pytanie brzmi jak np. PZU czy Allegro poradzi sobie w sytuacji, gdy ich e-commerce'owe strony odwiedzają nawet tysiące osób, w dzień i w nocy, często w tym samym czasie, a skrzynka mejlowa sprzedawcy jest pełna od pytań? AI porozmawia z odwiedzającym sklep przez czat lub przez telefon – tak jak robi to (na razie testowo) Duplex od Google'a.

AI – strach się bać



– Rozpowszechnianie AI w gospodarce jest nieuchronne. Ostatnio bardzo dużo się mówi, nie zawsze zresztą dobrze, o zastosowaniach analitycznych systemów podejmowania decyzji, generujących ogromne zyski firmom reklamowym, jak np. Cambridge Analytica – zaznacza prof. Leszek Pacholski, jeden z uczestników roundtable AI zorganizowanego niedawno na Giełdzie Papierów Wartościowych przez Impact.



Największe e-sklepy co chwila wprowadzają narzędzia biznesowe oparte na technologiach big data i machine learning. Wszystko sprowadza się do wykorzystywania skutecznych algorytmów do tworzenia spersonalizowanej ofert klientowi. Lub inaczej: do generowania wyższych marż dzięki inteligencji maszyn. Tu swoją szansę widzi m.in. Allegro.



– Sztuczna inteligencja nie jest zagrożeniem. Jest ogromnym wyzwaniem – uważa Przemysław Budkowski, prezes Grupy Allegro.



A gra w inteligencję toczy się o wielką stawkę: rynek europejski jest jednym z najlepszych rynków handlu internetowego na świecie. Jak podaje Ecommerce Foundation, w rozwiniętych krajach starego kontynentu w najbliższych latach będzie on rósł w tempie od 10-15 proc. rocznie, a w krajach rozwijających się o ponad 15 proc. Jak rosnąć ponad te wskaźniki? Prezes Grupy Allegro:

– Machine learning wykorzystuje już nasza wyszukiwarka. Przy każdym zapytaniu uczy się wyborów klienta, a następnie buduje na ich podstawie scenariusze kolejnych wyników wyszukiwania. Nasz cel? Stworzenie mechanizmów pozwalających spersonalizować absolutnie każdy kontakt z Allegro.



